〈德州暴風雪〉惡劣氣候席捲汽車業 福特、通用等美墨工廠被迫停工

暴風雪侵襲打擊中斷美國南部和墨西哥天然氣供應，對美墨邊界的汽車製造廠造成嚴重破壞，福特、通用、豐田等車廠紛紛宣布關閉多處廠房。

暴風雪來襲使德州電網不堪負荷，原先由德州向墨西哥提供的天然氣供應因此受阻，導致本周墨西哥北部工業重鎮已有數百萬人無電可用。預估德州這波寒流將持續至周六才會逐漸回溫。

墨西哥汽車協會 (AMIA) 表示，墨西哥北部六個州本周出現大規模停電，導致汽車組裝廠生產暫時中斷。天然氣供應受阻使邊界周圍汽車廠天然氣消耗量被迫下調 2 至 3 成，周二迄今至少有 5 家車廠受到影響。

墨西哥高度仰賴天然氣發電，而天然氣多由美國進口，替美墨邊界的汽車業和其他產業提供電力。然而受到天災影響，上周自德州管線進口的天然氣減少約 75%，多處區域停電和停工已造成數十億美元損失。

福特汽車 (F-US) 周四 (18 日) 表示，惡劣氣候之下，密蘇里州的堪薩斯城、Flat Rock 與俄亥俄州，以及墨西哥北部邊境索諾拉州的工廠必須暫時關閉。

福斯汽車周三表示，由於天然氣供應受限，預計周四、周五墨西哥的部分廠房將暫停生產。奧迪與通用汽車 (GM-US) 墨西哥錫勞廠也傳出停工災情，通用表示，德州、田納西州與肯塔基州的 3 個廠房都將縮減輪班班次。

此外，日系車廠豐田和日產也遭受波及，豐田的德州廠周五將停工，密西西比州和阿拉巴馬州廠將於周四調整輪班班次，日產汽車在田納西州和密西西比州的工廠也將暫時停工。