德州取消口罩令 通用、豐田等州內企業不跟進

美國德州州長周二 (2 日) 宣布鬆綁對新冠病毒的防疫措施，並將允許企業在下周全面重啟營運，不過在德州的通用汽車、豐田汽車、Target 與 Macy 百貨均表示，員工仍維持戴口罩上班。

德州州長 Greg Abbott 下令取消德州的強制戴口罩規定，並禁止任何當地司法管轄區對不戴口罩的居民處以罰款，該命令將在 3 月 10 日生效。

Abbott 的決定與美國總統拜登大相逕庭，拜登力勸美國民眾保持對抗新冠病毒的防疫措施，包括戴口罩，直到消滅病毒前都不可鬆懈。

在德州設有總部與車廠的豐田汽車表示，目前正在調查州長 Abbott 撤銷戴口罩的命令，但並不考慮立即改變現況。

豐田汽車在聖安東尼奧（San Antonio）車廠生產美國全尺寸皮卡車，目前在德州約有 7,000 名員工，在位於普萊諾（Plano）的總部也有 4,400 名人力。

通用汽車在德州約有 13,500 名員工，發言人 Patrick Morrissey 說，將維持防疫措施，以保障員工安全。

Target 百貨公司發言人表示，所有門市將繼續要求顧客戴口罩，也會要求大型零售業者也要求門市工作人員佩戴口罩工作，並且提供一次性或可重複使用口罩供員工使用。

Macy 百貨則仍舊維持門市內工作人員與顧客配戴口罩，並不會改變規定。

零售業領導者協會的通訊與州事務副主席 Jason Brewer 說：「鬆綁戴口罩這類常識性的安全規定，是錯誤的決定，」放棄安全措施「是不公平地讓零售員回到疾病管制中心（CDC）與其他公衛團體建議強化防疫的重點對象。」

截至 3 月 1 日，美國有 35 個州包括哥倫比亞特區、波多黎各皆下令居民出入公共場所需配戴口罩。愛荷華、密西西比、蒙大拿、北達科他已取消去年的戴口罩命令。