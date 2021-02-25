通用汽車解憂！全球車用晶片危機最糟情況可能已經過去

週三 (24 日) 通用汽車表示，迫使車廠減產關廠的全球晶片短缺最糟糕的情況可能已經過去，有信心達到先前發布的財測目標。

全球車用晶片短缺讓全球各大車廠陷入危急關頭，戴姆勒、福斯汽車、Nissan、本田汽車和通用汽車等大廠近期皆因車用晶片短缺而宣布減產、停工。

週三通用汽車財務長 Paul Jacobson 於 Wolfe 研究會議上表示：「過去兩周，我們討論動盪的晶片危機狀況，但實際上，現在情勢已然轉好。我想說的是，我們對能達到財測目標充滿信心。」

Paul Jacobson 提到：「我們期望能夠在今年下半年盡快恢復正常，並且高度相信，這 (晶片缺貨) 將不再成為問題。」

通用汽車先前發布的 2021 年財測表示，預計 2021 年能實現 (經調整稅前利潤) 為 100 億美元至 110 億美元的利潤，相當於每股 4.5 美元至 5.25 美元。

考量到晶片危機將影響 15 億美元至 25 億美元自由現金流，通用汽車預測，2021 年通用汽車業務部門能實現調整後自由現金流達 10 億美元至 20 億美元。

本月初，通用汽車宣布旗下四家工廠實施停產或減產計劃，包括美國堪薩斯州 Fairfax 工廠、加拿大安大略省英格索爾工廠停產。密蘇里州溫茲維爾及其墨西哥拉莫斯阿里斯佩工廠暫停部份產能。

通用汽車 (GM-US) 週三收紅 3.50% 至每股 52.90 美元。