穆迪：缺晶問題將導致通用和福特營收減3成

周三 (24 日) 外媒報導指出，穆迪表示全球晶片供應短缺的問題將衝擊今年通用汽車 (GM-US) 和福特汽車 (F-US) 營收約三分之一，主要因為晶片供應不足導致停產，進而衝擊獲利表現。

穆迪預計晶片供需失衡問題將嚴重打擊汽車業純益率，並可能使得通用和福特的息前稅前純益分別減少最多 20 億美元和 25 億美元。依照穆迪的數據顯示，通用的 EBITA 純益率可能降至 3.4%，福特則可能下滑至 1.8%。

穆迪指稱汽車內導入先進技術和網路功能，刺激晶片需求增加，這為北美汽車產業帶來一系列新的挑戰，而晶片不足導致車廠減產或將工廠暫時關閉。同時新冠肺炎大流行期間，消費性電子企業對晶片的需求激增更是加劇供應短缺的問題。

(圖片: AFP)

晶片不只是智慧手機和電腦的核心零組件，隨著電子化發展也漸漸成為汽車關鍵零組件之一。Center for Automotive Research 指稱，晶片從控制引擎和廢氣排放，到最簡單的控制車窗升降，無一不需要晶片，估計 2022 年前每輛新車將搭載數十組晶片，單一車輛所搭載各類晶片的總價將高達 600 美元。

一般來說從下單到晶片生產、封裝到測試，約要 15 週的時間，這與車廠的庫存管理會出現一定的時間差。車廠習慣上只會保持少量的庫存，並希望上游晶片製造商能對汽車業的訂單快速作出反應。

可是在新冠肺炎疫情影響下，半導體產業生態出現轉變，使得車廠過去庫存管理遭到挑戰，加上反應不及，已讓全球車廠正為缺晶問題叫苦連天。

此外，LMC Automotive 表示，美國面臨的寒冬也導致零組件短缺情況進一步惡化，第一季北美的生產將受到最嚴重的打擊，這一負面影響將在第二季有所減弱。

LMC 將第一季北美汽車產量預期下調逾 25 萬輛，並有可能再向下調整 10 萬輛。截至 2 月中旬，北美地區的產量損失預計將超過 19 萬輛。他們認為，汽車庫存問題要到今年第四季或明年年初才能恢復到正常水準。

