〈美股盤前要聞〉拜登基建新計畫公布在即 美股期貨漲跌互見

拜登將宣布 2 兆美元基建新計畫，傳公司稅上調至 28%。美股期貨週三 (31 日) 漲跌互見，道瓊期貨跌 0.08%，標普 500 期貨漲 0.08%，那斯達克 100 期貨漲 0.59%。

1. 拜登基建法案周三公布在即

美國總統拜登周三即將於匹茲堡宣布基礎建設刺激政策細節，白宮高層周二 (30 日) 搶先透露，基建法案將以 8 年 2 兆美元的長期計畫形式推出，此外，企業稅將提高至 28% ，以負擔鉅額政府支出。

彭博 (Bloomberg) 引述消息人士報導，白宮經濟顧問狄斯 ( Brian Deese) 周二向資深國會議員表示，拜登的基建法案規模約 2 兆美元，並且是一項長達 8 年的刺激政策。

另一位消息人士表示，為籌措資金，企業稅稅率將由 21% 提高至 28%、為期 15 年，並對跨國企業獲利課徵最低稅率。

2. 黑莓 Q4 財報不如預期

黑莓 (BB-US) 周二 (30 日) 盤後公布去年第四季財報，儘管 QNX 車用軟體的銷量有所提升，但表現未達華爾街分析師預期。

黑莓去年第四季虧損 3.15 億美元，每股虧 0.56 美元，經可轉換債價值調整後，獲利增加逾 2.5 億美元，每股盈餘為 0.03 美元，低於前年同期調整後每股盈餘 0.09 美元。營收下降約 25% 至 2.1 億美元，經調整後營收為 2.15 億美元。

黑莓執行長程守宗（John Chen）表示，營收不如預期部份原因是，由於正在與北美某公司談判專利出售案，專利內容與移動通訊裝置、無線網路設備有關，因此第四季的商業活動受限，再加上會計準則的規定，導致營收表現不佳。

3. Volvo 旗下電動車 Polestar 計畫今年在香港或美國上市

據《彭博》引述知情人士消息，由 Volvo 及其股東吉利控股集團控制的電動汽車製造商 Polestar(極星)，正在考慮今年公開上市的選擇，不排除透過 SPAC 上市。

知情人士說，Polestar 在與一家顧問合作，研究是否在美國或香港 IPO，或與特殊目的收購公司 (SPAC) 合併的上市方案。無論選擇何種方式，預計這家電動汽車製造商的估值可能都會超過 100 億美元。

此外，Polestar 正在考慮開展新一輪的融資，去年時曾籌集 5 億美元。知情人士說，商討仍在進行，Polestar 仍可能改變融資計畫。

4. 亞馬遜開發新晶片

據《The Information》率先報導，亞馬遜 (AMZN-US) 正在開發一種晶片，為在網路中傳輸資料的硬體交換機提供動力，以將一些關鍵技術掌握在自家公司手中。

報導稱，這些定制晶片將有助改善其內部基礎設施以及 AWS，亞馬遜於 2015 年以 3.5 億美元收購以色列晶片製造商 Annapurna Labs，正是為此的重要布局。

知情人士及其他與亞馬遜有業務往來的消息來源說，此舉可降低亞馬遜對博通 (Broadcom) 的依賴，這是過去相關晶片的主要生產來源。

5. Lululemon 線上銷售猛增 92%

運動服飾品牌 Lululemon(LULU-US) 周二（30 日）公布去年第四季財報，由於線上銷售業務創佳績、直效行銷（DTC）翻倍成長，營收、獲利均優於分析師預期。

Lululemon 第四季營收年增約 24% 至 17.3 億美元，優於 Refinitv 分析師預測的 16.6 億美元。淨利從前年同期的 2.98 億美元增加約 11% 至 3.298 億美元，調整後 EPS 為 2.58 美元，優於分析師預期的 2.49 美元。

Lululemon 去年第四季網路銷售額大增 92%，反映新冠疫情期間，消費者購物習慣改變。女性商品銷售額增加 19%，男性商品增長 17%。以地區區分，北美市場收入增加 21%，全球銷售額增加 47%。