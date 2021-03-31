拜登基建法案周三公布在即 傳規模2兆美元、企業稅提高到28%

美國總統拜登周三 即將於匹茲堡宣布基礎建設刺激政策細節，白宮高層周二 (30 日) 搶先透露，基建法案將以 8 年 2 兆美元的長期計畫形式推出，此外，企業稅將提高至 28% ，以負擔鉅額政府支出。

彭博 (Bloomberg) 引述消息人士報導，白宮經濟顧問狄斯 ( Brian Deese) 周二向資深國會議員表示，拜登的基建法案規模約 2 兆美元，並且是一項長達 8 年的刺激政策。

另一位消息人士表示，為籌措資金，企業稅稅率將由 21% 提高至 28%、為期 15 年，並對跨國企業獲利課徵最低稅率。

據悉，拜登政府還將推動匹茲堡這類的城市轉型，提供更多就業機會。在基礎建設上除了基本的道路、橋梁、機場外，還包含高速寬頻網路，並且更新長期受忽視的電網，以美化市容。除了基建外，也將完善年長者照護、居住以及製造營建產業發展。

預料拜登周三會先聚焦於基礎建設以及能源轉型的細節。美國經濟政策研究中心 (CEPR) 首席經濟學家 Dean Baker 表示，拜登的計畫可謂是 1960 年大社會計畫後最大的一次轉型。

除了基礎建設法案外，拜登政府將於今年春季末推出第二階段長期經濟計畫，屆時將聚焦幼兒教育、醫療保健以及社區大學教育。

一位拜登盟友表示，基礎建設計畫與照護經濟計畫所需耗費的預算，將遠遠超過本月初通過的 1.9 兆美元新冠肺炎紓困案，預估兩個法案預算合計將高達 7 兆美元，龐大的開銷勢必加深白宮與國會協商難度。

儘管白宮周一曾表示希望國會兩黨能合作推出刺激計畫，但拜登盟友估計上述兩個法案可能很難獲得兩黨的廣泛支持。在政治上，拜登政府需拉攏民主黨中溫和派、進步主義派的支持，還需面對共和黨與企業團體在加稅議題上的謾罵聲。

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