〈財報〉Lululemon線上銷售猛增92% 但Q1財測好壞參半 盤後走低

運動服飾品牌 Lululemon(LULU-US) 周二（30 日）公布去年第四季財報，由於線上銷售業務創佳績、直效行銷（DTC）翻倍成長，營收、獲利均優於分析師預期，不過財測好壞參半，盤後股價開高走低。

F2021 Q1 財測：

營收：11.1 億美元至 13.3 億美元區間，優於分析師平均預測的 9.995 億美元

EPS：於每股 0.81 美元至 0.85 美元區間

調整後 EPS：於每股 0.86 美元至 0.90 美元區間間，優於分析師預期的 0.82 美元

F2021 財測：

營收：55.5 億美元至 56.5 億美元之間

調整後 EPS：於每股 6.3 美元至 6.45 美元之間，遜於分析師預測的 6.72 美元

Lululemon 對本季與今年銷售前景表示樂觀，看好消費者對吸汗緊身褲與運動內衣的需求將持續增加。

Lululemon 執行長 Calvin McDonald 說，持續成長展現 Lululemon 的強勁力道，無論是疫情爆發之前、疫情期間或疫情過後，「我們還處於早期成長階段，未來還有更多機會靠令人興奮的創新帶動。」

不過 Lululemon 擔憂新冠疫情（包括變種病毒）再度襲來恐造成不利影響，如消費者購物需求再度受抑制、供應鏈中斷等問題。

目前該公司表示，仍有望實現 2023 年男裝與線上銷售翻倍、全球總收入翻為 4 倍的目標。

F2020 Q4（1 月 31 日止）財報數據：

調整後 EPS：2.58 美元 vs.2.49 美元（Refinitiv 分析師預測）

淨利：3.298 億美元

營收：17.3 億美元 vs.16.6 億美元（Refinitiv 分析師預測）

同店銷售成長 20%

Lululemon 第四季營收年增約 24% 至 17.3 億美元，優於 Refinitv 分析師預測的 16.6 億美元。淨利從前年同期的 2.98 億美元增加約 11% 至 3.298 億美元，調整後 EPS 為 2.58 美元，優於分析師預期的 2.49 美元。

去年第四季直效行銷（DTC）銷售額幾乎翻倍，占其總銷售額的 52%，從一年前的 33% 上升。 執行長表示，公司發展正處於早期階段，意味著前景可期。

Lululemon 去年第四季網路銷售額大增 92%，反映新冠疫情期間，消費者購物習慣改變。女性商品銷售額增加 19%，男性商品增長 17%。

以地區區分，北美市場收入增加 21%，全球銷售額增加 47%。

Lululemon 還擁有家用健身設備商 Mirror，是除了自家銷售褲子、上衣與運動配件的業務外，另一個收入成長來源。

財報公布後，Lululemon 開高走低，下滑 1.64%。該股周二稍早收盤小漲 0.29% 至每股 317.09 美元，今年來截至周二收盤累計下跌約 8%，市值約為 413 億美元。