〈財報〉黑莓Q4財報不如預期 盤後重挫逾8%

黑莓 (BB-US) 周二 (30 日) 盤後公布去年第四季財報，儘管 QNX 車用軟體的銷量有所提升，但表現未達華爾街分析師預期，盤後重挫逾 8%。

黑莓的 QNX 車用軟體為福斯汽車 (Volkswagen) 和福特汽車 (F-US) 等車商採用，但由於美國車市在全球晶片短缺與疫情的共同影響下復甦緩慢，導致黑莓業績承壓。

黑莓執行長程守宗（John Chen）表示，營收不如預期部份原因是，由於正在與北美某公司談判專利出售案，專利內容與移動通訊裝置、無線網路設備有關，因此第四季的商業活動受限，再加上會計準則的規定，導致營收表現不佳。

黑莓 ADR 周二收盤上漲 1.52% 至 9.34 美元，盤後公布低於預期的財報後，股價重挫 8.14%，收 8.58 美元。

黑莓股票是前陣子獲得散戶追捧的股票之一，今年來大漲近 41%，但最近從高點下滑，主要和經會計調整呈現獲利數據有關。

F2020 Q4（2 月 28 日止）財報數據：

不計部分項目 EPS：0.03 美元 vs.0.03 美元（Refinitiv 分析師預測）

營收 (GAAP)：2.10 億美元 vs.2.45 億美元（Refinitiv 分析師預測）

營收 (non-GAAP)：2.15 億美元

淨損：3.15 億美元，每股虧 0.56 美元

F2020 財報數據 ：

營收（GAAP）：8.93 億美元

每股盈餘（GAAP）：0.18 美元

黑莓去年第四季虧損 3.15 億美元，每股虧 0.56 美元，經可轉換債價值調整後，獲利增加逾 2.5 億美元，每股盈餘為 0.03 美元，低於前年同期調整後每股盈餘 0.09 美元。

黑莓去年第四季營收下降約 25% 至 2.1 億美元，經調整後營收為 2.15 億美元。黑莓最近向美國證券交易委員會 (SEC) 表示，將停止以非通用會計準則 (non-GAAP) 呈現營收的做法。

未來展望

程守宗表示，礙於專利談判，讓今年財測變得困難。如果交易沒有通過，黑莓則每年將獲得 1 億美元的授權收入，至於核心業務軟體服務，預計年銷售額為 6.75 億至 7.15 億美元。

據 FactSet 數據，分析師平均預估年銷售額為 10.2 億美元。