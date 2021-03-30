比亞迪去年大賺40億人民幣 年增逾160%

週一 (29 日) 晚間中國電動車大廠比亞迪 (1211-HK) 公布 2020 年財報。比亞迪去年營收逾 1500 億人民幣，年增 23%；純益約 40 億人民幣，年增逾 160%。比亞迪指出業績大幅成長是因為中國這個全球最大的汽車市場需求回升。

2020 年年報重點摘要

營收 1535 億人民幣，年增 23%。

歸屬於上市公司股東純益 42 億人民幣，年增 162%。

毛利率 18%，去年同期 15%。

二次充電電池及太陽能佔營收比重 8%，與去年同期相同。

手機零件、組裝佔營收比重 39%，去年同期 43%。

汽車、汽車相關產品佔營收比重 53%，去年同期 49%。



資料來源: 比亞迪財報

資料來源: 比亞迪財報

營運展望

比亞迪預計今年第一季純益將達 2 億人民幣～3 億人民幣，超出去年同期的 1.126 億人民幣，純益年增率 78%～166% 間，主要因新能源汽車銷售快速增長，全新旗艦車型「漢」持續熱賣。

市場觀點

市場分析指出自去年 4 月開始，中國汽車市場走出持續兩年的低潮，中國政府提供的購買新能源車優惠刺激方案，以及成功的防疫成果所帶來的需求熱潮使比亞迪受益。

根據中汽協數據顯示，2020 年中國汽車產、銷量均呈現年減，但新能源汽車產銷售量逆勢成長，創下歷史新高，全年產、銷量分別達 136.6 萬輛和 136.7 萬輛，年增分別 7.5% 和 10.9%。

比亞迪在香港上市的股票去年上漲四倍多，但從今年 1 月 25 日的高點至今已經下跌約 40%。在 A 股的表現則是去年上漲 308%，今年以來下跌 13%。

