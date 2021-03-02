蔚來去年第四季獲利不如預期 股價重挫逾6%

周二 (2 日) 中國造車三大新勢力之一的蔚來汽車 (NIO-US) 美股盤後公布去年業績。去年第四季營收 66 億人民幣雖然超出市場預期，但每 ADS 虧損 0.93 元人民幣，遠超出市場預期，導致盤後股價一度重挫逾 6%。

資料來源: NIO 官方

第四季財報重點摘要：

營收 66.4 億人民幣，預期 65.3 億人民幣，前期 28.5 億人民幣。

整車毛利率為 17.2%，去年同期為 - 8.9%。

non-GAAP 每 ADS 虧損 0.93 元人民幣，預期虧損 0.7 元人民幣，前期虧損 2.73 元人民幣。

第四季交車 17353 輛，去年同期交車 8224 輛。



2020 年財報重點摘要：

營收 162.58 億人民幣，預期 160.57 億人民幣，前期 78.25 億人民幣。

整車毛利率為 11.5%，去年同期為 - 15.3%。

non-GAAP 每 ADS 虧損 4.74 元人民幣，預期虧損 4.07 元人民幣，前期虧損 11.08 元人民幣。

全年交車 43728 輛，前期 20565 輛。

營運展望

蔚來表示今年 1 月，ES8、EC6 和 EC6 的交車總數達 7225 輛，2 月份達 5578 輛，年增率分别達 352% 和 689%。預計今年第一季交車總數介於 20000～20500 輛，年增率 421%～434%；預估第一季營收 73.8 億人民幣～75.6 億人民幣，438.1%～450.8%。

蔚來創辦人、董事長兼 CEO 李斌表示，依靠充滿競爭力的產品組合、優質的服務和創新商業模式，蔚來獲得越來越多用戶認同。而未來 NAD 自駕系統平台將採取按月開通，按月付費的服務訂閱模式。