〈陸港盤後〉明星基金助陣 恒生科技指上漲2.5%

A 股在連續數個交易日反彈後，受到獲利了結壓力的影響，週二 (30 日)A 股三大指數早盤開低，不過在基金認養概念股一一走揚後，推動指數震盪攀升。由於缺乏成交量的配合，午盤後指數漲幅縮小，上證終場仍走出 K 線連四紅的氣勢。

值得留意的是，雖然 A 股收紅，但下跌家數遠超過上漲家數，今日下跌高達 2800 家，上漲只有 1290 家。同時成交金額也較前一個交易日低，達 7493 億人民幣，減少 85 億人民幣。

港股方面，市場期待美國總統拜登即將宣布的基建政策細節，帶動港股週二開高走高，科技類股帶頭反彈，恒生科技指最高一度大漲逾 3%，而恒指則一度上漲逾 350 點。但在尾盤時段受到美國 10 年期公債殖利率來到 1.7% 的水準，創下去年 1 月以來新高，獲利了結壓力漸大，恒指漲幅縮小至不到 1%。

科技類股利多頻傳，ARK 太空 ETF 今晚在美國上市，意外納入京東 (9618-HK)、而美團 (3690-HK)、阿里巴巴 (9988-HK)，及騰訊 (700-HK)，四檔個股除騰訊下滑 0.4% 外，其餘分別上漲 1.8%、4.7%、2.5%。

另一方面聯想集團狂飆逾 12%，因媒體報導稱華碩、宏碁第二季將 NB 價格提高最多 10%，為十年來首次大幅調漲售價。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 0.62%，報 3456.68 點；科創 50 指數下滑 0.19%，報 1248.34 點；深證成指上漲 0.85%，報 13888.44 點；創業板指上漲 1.37%，報 2771.32 點。恒生指數上漲 0.84%，報 28577.5 點、恒生科技指數上漲 2.5%，報 8180.32 點。

北向資金進出方面，週二北向資金買超人民幣 38.07 億元，其中滬股通買超人民幣 43.33 億元，深股通賣超人民幣 5.26 億元。

法人觀點

國泰君安認為，A 股自底部震盪走揚，反應出估值修正的行情慢慢告一個段落。近期企業年報密集公布，預估業績表現好的企業能重新受到資金青睞。不過，需要注意的是，美股依舊動盪，10 年期美債回升所帶來的估值壓力仍在，短線 A 股很高的機率維持區間震盪，投資人應適當控制好部位，逢低佈局，勿追高殺低。