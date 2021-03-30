滴滴出行擬為旗下自駕公司籌集5億美元資金 加速自駕車生產

根據《彭博》報導，中國網路叫車平台滴滴出行計劃為旗下自動駕駛公司籌集 5 億美元資金，公司估值約 60 億美元，企圖在今年 IPO 以前推動核心以外的業務成長。

知情人士表示，籌集資金將投入無人駕駛汽車的大規模生產，以及人工智慧晶片等技術。不過，由於籌資計畫處在初期階段，後續仍有變動可能。

針對上述報導，滴滴出行拒絕評論。

隨著疫情趨緩，《彭博》先前報導指出，滴滴出行正在加快 IPO 計畫，最快可能在下季進行，如今該公司的目標是在新一輪融資當中獲得 620 億美元的估值。

除了核心業務以外，滴滴出行也將目光瞄準自動駕駛等具有戰略性意義的技術，企圖擴大在該領域的影響力。

滴滴出行自 2016 年起開始測試自駕汽車，並在 2019 年將自駕業務拆分為獨立公司。隔年 5 月，滴滴出行完成了業務拆分後的首輪融資，規模達 5 億美元，並在今年 1 月宣布完成 3 億美元的第二輪融資。該公司目標為 2030 年前讓超過 100 萬輛的自駕計程車上路。

與此同時，隨著經濟復甦和後疫情時代的電商熱潮快速成長。知情人士表示，就在今年初完成 15 億美元的首輪融資後，滴滴出行旗下的滴滴貨運 (Didi Freight) 已在考慮尋求新資金。

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