蔚來汽車2021年度研發費用翻倍 將投入電池研發等

根據《日本經濟新聞》週二 (2 日) 報導，中國的電動車新創企業上海蔚來汽車 (NIO-US) 於同 (2) 日表示，該公司今年度的研究開發費用會較上年度增加一倍至 50 億元人民幣。蔚來汽車在今年 1 月時宣布，可讓電動車續航里程超越 1 千公里的新型電池將於「2022 年 Q4 進入實用化階段」，估計該公司將會推動相關技術等的研發作業。

蔚來汽車在 2 日舉行的 2020 年度財報說明會中，以電話會議方式公布了這些訊息。蔚來創辦人也是公司執行長的李斌表示，該公司將增加研發投資，要開發新技術與新車款，並推動量產等。

蔚來汽車 2020 年度在研發投入 24 億元人民幣、大約較 2019 年度減少 4 成，而在今年再度增加。

近來由於半導體及電池的短缺問題，蔚來每月的電動車產能也被限制在 7500 輛。李斌認為零件供應的步調在今年 7 月應該就能趕上；全年生產能力要達到 15 ~ 30 萬輛的計畫，到了年底也要付諸實現。

蔚來 2020 年度的營收報 162 億元人民幣、是前年度的 2.1 倍，全年虧損報 53 億元人民幣，虧損幅度較前年度 (112 億元人民幣) 出現改善。2020 年度的新車銷量報 4 萬 3728 輛，是前年度的 2.1 倍。

蔚來汽車是一家創立於 2014 年的電動車新創公司，被投資人看好。公司股票也在 2018 年 9 月時於紐約證交所上市。