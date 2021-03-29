〈台股盤前要聞〉台積傳12吋晶圓代工逐季漲價、台股提防虎頭蛇尾 今日必看財經新聞

台股盤前關注重大產業、財經消息，台積電傳出 12 吋晶圓代工將逐季漲價，公司對此不評論；台股本周面臨季底結帳及清明連假將至，恐呈多空分歧走勢。以下是今 (29) 日必看重要財經新聞。

台積電傳 12 吋晶圓代工逐季漲價

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 傳出將逐季調漲 12 吋晶圓代工價格，對此，台積電昨 (28) 日回應，公司致力於提供客戶價值，不評論價格問題。閱讀全文...

〈台股風向球〉季底結帳 + 清明連假在即 提防行情「虎頭蛇尾」

過去一周台股多空激烈攻防由多方勝出，周漲 235 點，周線再度翻紅，漲點集中在周五，主要是因外資終結台積電連 9 賣轉買，法人認為，市場持續消化美債殖利率和台積電未來恐遭英特爾搶單等負面消息，多方再度轉居上風，本周可望有個好的開局，不過，本周適逢季底，且清明連假將至，須提防一周行情「虎頭蛇尾」，預料換手速度將加快。閱讀全文...

加速拓展中國市場 化工廠子公司相繼赴 A 股掛牌

國內化工廠旗下子公司近期相繼赴 A 股掛牌上市，除為子公司籌資擴產外，也盼能藉此加速拓展中國業務市場，吸引優秀人才加入；繼上緯投控 (3708-TW) 旗下上緯新材去年 9 月在 A 股科創板掛牌後，樹脂大廠南寶 (4766-TW) 旗下子公司佛山南寶高盛高新材料，也將申請在 A 股掛牌上市。閱讀全文...

鴻海 FIH 去年虧損擴大 13 倍 車聯網打進歐亞廠商成業務發展動能

鴻海 (2317-TW) 子公司富智康 (FIH) 去年受到疫情衝擊，全球手機出貨下滑，全年虧損幅度擴大 13 倍，不過，雖著車聯網 (IoV) 布局開花結果，ADAS、智慧駕駛艙等解決方案打進歐亞原廠，以及 Tier 1、2 供應商，公司看好，將成為未來業務發展動能。閱讀全文...

〈觀察〉美國 FDA 海外查廠時程續延期 台藥證到手時程不明朗

台生技廠近期藥品開發陸續傳出好消息，不過後續申請歐美藥證將面臨挑戰，尤其美國 FDA 受到疫情影響無法赴海外查廠，導致審查時程不斷遞延，台藥證到手時間也不明朗，恐持續延期。閱讀全文...

〈觀察〉資源戰效應 IC 設計廠集中火力瞄準高毛利產品

隨著各類產品需求激增，晶圓代工、封測產能供不應求，IC 設計業者面臨資源戰，為妥善分配取得產能，均集中火力瞄準高毛利產品，順勢優化產品組合，加上漲價效益，業界預期，IC 設計業者第一、二季毛利率均可顯著提升。閱讀全文...

〈觀察〉5G 智慧桿聯盟成立 劍指自駕車商機

台灣 5G 智慧桿標準推動聯盟 24 日正式成立，和碩 (4938-TW)、仁寶 (2317-TW)、中華電 (2412-TW)、鴻海 (2317-TW) 旗下鴻齡等多家指標廠都是創始成員之一，隨著智慧電桿將搭載更多 5G 設備、物聯網裝置，可望成為未來自駕車重要輔助、普及關鍵，也不難看出各大廠對於自駕車商機的布局與野心。閱讀全文...

〈觀察〉迎全球解封與數位檢測熱潮 頻率元件廠超前部署

台 EMS 廠除在 3C 電子產業積極尋求業績的突破外，包括仁寶、廣達及緯創等都積極擴張智慧醫療領域，希望以高毛利的醫療相關產品，提升獲利水準，石英元件廠包括希華 (2484-TW)、台嘉碩 (3221-TW) 都積極布局生物晶片快速檢測市場，迎接疫情解封後的大商機。閱讀全文...