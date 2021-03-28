鴻海FIH去年虧損擴大13倍 車聯網打進歐亞廠商成業務發展動能

鴻海 (2317-TW) 子公司富智康 (FIH) 去年受到疫情衝擊，全球手機出貨下滑，全年虧損幅度擴大 13 倍，不過，雖著車聯網 (IoV) 布局開花結果，ADAS、智慧駕駛艙等解決方案打進歐亞原廠，以及 Tier 1、2 供應商，公司看好，將成為未來業務發展動能。

富智康去年營收 89.34 億美元，年減 37.9 %，毛利率 1.1%，年減 0.7 個百分點，稅後淨損 1.74 億美元，較前年淨損 0.12 億美元擴大逾 13 倍。

因應手機市場逐漸飽和，富智康也積極朝 5G、車聯網領域布局，其中車聯網業務單位 2019 年成立至今，已經在 Automotive HMI(汽車人機互動)、ADAS(先進輔助駕駛系統)、通訊技術及雲服務等領域取得多項專利。

富智康進一步指出，已開發具備 L2 + 功能的 ADAS 解決方案，包括 HWA(公路輔助系統) 及 TJA(都會行車輔助系統)，並已通過大量公共道路測試驗證；還有連接網路的智慧駕駛艙解決方案，配備智慧天線、語音助手、移動應用程式、DMS(駕駛員監控系統)、雲端服務、無縫 UI 軟體平臺及多屏互動技術。

富智康透露，已與亞洲及歐洲的原廠設備製造商、Tier 1、2 供應商供應商緊密合作，並接獲若干報價，預期 ADAS、智慧駕駛艙及多功能 IVI(車用資訊娛樂系統) 等，將成為業務發展動力。