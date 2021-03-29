經盤前財經大事搶先讀2021年03月29日

今日操盤前瞻

日本央行 3 月利率會議紀錄

股臨會：富驛 - KY

除權息：創惟

特斯拉交車量公布在即 狂人馬斯克刪發文：幾個月內超越蘋果

第一季進入尾聲，各家車廠即將公布當季交車量，在全球晶片短缺的情況下，交車量數據對投資者比過往都來得重要，尤其是高成長公司，例如特斯拉 (TSLA-US)。閱讀全文...

拜登熱線強生提議基礎建設合作 對抗中國一帶一路

美國總統拜登周五 (26 日) 表示，已向英國首相強生提議，民主國家應該在基礎建設計畫方面合作，對抗中國的一帶一路。閱讀全文...

台積電傳 12 吋晶圓代工逐季漲價

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 傳出將逐季調漲 12 吋晶圓代工價格，對此，台積電昨 (28) 日回應，公司致力於提供客戶價值，不評論價格問題。閱讀全文...

〈台股風向球〉季底結帳 + 清明連假在即 提防行情「虎頭蛇尾」

過去一周台股多空激烈攻防由多方勝出，周漲 235 點，周線再度翻紅，漲點集中在周五，主要是因外資終結台積電連 9 賣轉買，法人認為，市場持續消化美債殖利率和台積電未來恐遭英特爾搶單等負面消息，多方再度轉居上風，本周可望有個好的開局，不過，本周適逢季底，且清明連假將至，須提防一周行情「虎頭蛇尾」，預料換手速度將加快。閱讀全文...

加速拓展中國市場 化工廠子公司相繼赴 A 股掛牌

國內化工廠旗下子公司近期相繼赴 A 股掛牌上市，除為子公司籌資擴產外，也盼能藉此加速拓展中國業務市場，吸引優秀人才加入；繼上緯投控 (3708-TW) 旗下上緯新材去年 9 月在 A 股科創板掛牌後，樹脂大廠南寶 (4766-TW) 旗下子公司佛山南寶高盛高新材料，也將申請在 A 股掛牌上市。閱讀全文...

鴻海 FIH 去年虧損擴大 13 倍 車聯網打進歐亞廠商成業務發展動能

鴻海 (2317-TW) 子公司富智康 (FIH) 去年受到疫情衝擊，全球手機出貨下滑，全年虧損幅度擴大 13 倍，不過，雖著車聯網 (IoV) 布局開花結果，ADAS、智慧駕駛艙等解決方案打進歐亞原廠，以及 Tier 1、2 供應商，公司看好，將成為未來業務發展動能。閱讀全文...