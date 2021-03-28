勤美洲際酒店今上樑 工地每日2萬噸抽出地下水續支援中科抗旱

台積電 (2330-TW) 自 3 月 25 日起正式赴勤美 (1532-TW) 集團旗下璞真建設「勤美之森」開發案工地取水，就近供應中科 15A 廠使用，而勤美集團在台中市草悟道商圈的「勤美之森」整體開發案，開工已達 2 年，其中勤美洲際酒店在今 (28) 日上樑，台中市長盧秀燕受邀出席，並表達感謝勤美支援抗旱。

勤美董事長林廷芳指出，台中地下水源豐富，「勤美之森」整體開發案在 2019 年 3 月 18 日開工以來，工地單日抽水的高峰期達 4-5 萬噸，目前已降至單日 2 萬噸的水準，目前此一抽水量也將支應科技業者及附近居民的對抗 56 年來大乾旱的需求，

林廷芳指出，「勤美之森」開發案運用大數據分析，減少抽水量，估計 2 年來已少抽了 6 座石岡水庫的水量，而在抽出的地下水水質經檢驗能符合科技產業需求，現階段也將持續支援抗旱。

台中勤美之森首期總銷達 120 億元。(鉅亨網記者張欽發攝)

台中「勤美之森」開發案首期開發案包括 80-172 坪大坪數規劃住宅大樓 2 棟，住宅部分總銷為 120 億元，由新聯陽代銷，目前已銷售近 7 成；勤美洲際酒店預計在 2022 年年底完工，2023 年營運，而首期住宅預計在 203 年交屋。

「勤美之森」開發案除首期開發案基地 3898 坪，勤美規劃第 2 期開發案基地為臨公益路的 2600 坪基地，第 3 期開發案預定地，則為目前經營中具有 41 年歷史的全國大飯店基地。

台中勤美洲際酒店是勤美集團繼全國大飯店、金典酒店之後，在台中地區的第 3 家飯店投資案。