〈台股風向球〉季底結帳+清明連假在即 提防行情「虎頭蛇尾」

過去一周台股多空激烈攻防由多方勝出，周漲 235 點，周線再度翻紅，漲點集中在周五，主要是因外資終結台積電連 9 賣轉買，法人認為，市場持續消化美債殖利率和台積電未來恐遭英特爾搶單等負面消息，多方再度轉居上風，本周可望有個好的開局，不過，本周適逢季底，且清明連假將至，須提防一周行情「虎頭蛇尾」，預料換手速度將加快。

上周五美股再度轉強，標普創歷史新高，台積電 ADR 也大漲逾 5%，激勵費半飆漲近 5%，尤其市場可望逐步適應「長天期美債殖利率攀升是經濟復甦的必然經過」，相關消息逐漸鈍化，法人認為，本周可望有個好的開局。

不過，法人提醒，美債殖利率攀升和科技股的投資吸引力呈現負相關，一旦殖利率又有攀升態勢，恐再對電子股造成壓力，因此，非電族群接棒成為資金避風港的趨勢暫不會改變。

從外資上周動態來看，雖周五反手買回台積電，但合計一周來共倒貨 8.5 萬張、提走 492 億元，同時，華航遭賣 3.4 萬張，長榮遭賣 1.8 萬張，誠美材和緯創等均遭賣 1.5 萬張上下，顯示近期的中小強勢股見獲利了結。

另一方面，投信自 3 月以來僅賣超 2 個交易日，合計本月買超已逾 130 億元，法人提醒，須提防季底投信認養股逢高震盪壓回。

顯然，避開外資賣壓區，資金無畏大盤整理積極布局非電族群，永豐投顧說明，台股指數始終維持在楔型整理區間，愈走愈窄，本周即將分曉，市場逐漸適應美債殖利率震撼，但仍存在科技股弱勢、傳產股轉強的現象，因此利多、利空參雜。

永豐投顧也指出，從台積電目前已看到的 M 頭型態推估，還有向下的可能，所幸，以目前半導體供需市況火熱來看，英特爾新計畫的影響可逐漸化解。