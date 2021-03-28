〈觀察〉迎全球解封與數位檢測熱潮 頻率元件廠超前部署

台 EMS 廠除在 3C 電子產業積極尋求業績的突破外，包括仁寶、廣達及緯創等都積極擴張智慧醫療領域，希望以高毛利的醫療相關產品，提升獲利水準，石英元件廠包括希華 (2484-TW)、台嘉碩 (3221-TW) 都積極布局生物晶片快速檢測市場，迎接疫情解封後的大商機。

事實上，去年初新冠肺炎爆發並擴大蔓延全球，已使過去多以「面診」為主的醫療照護行為，興起「線上」、「非接觸」、「零接觸」、「遠距」等方式，台灣科技業者強項在資通訊應用的高度整合，在各 EMS 廠積極加碼下，加上全球疫情後的解封箭在弦上，早期快速與精準檢測科技化商機正在興起。

台嘉碩 10 年即以其核心技術代工生產表面聲波 (SAW) 晶片，並在 2018 年成立嘉碩生醫，目前股本 1.15 億元，公司期望，在「表面聲波感測器技術」以其篩檢的簡易、精準、快速特性，拓展市場商機，方便社區診所、長照機構與醫療院所從事居家訪視即時定點照護等使用。

台嘉碩董事長黃鈺同指出，台嘉碩本業表面聲波濾波品產品，應用於車用電子產品，目前隨著疫情趨緩，訂單也快速回流。

黃鈺同也指出，旗下嘉碩生醫的檢測、照護產品也將參與生技及照護相關展出，爭取產品曝光度；另外，嘉碩生醫產品也期盼能進入社區醫療院所體系，同時在表面聲波應用相關照護產品上，快速拉升市占。

希華總經理曾榮孟。(鉅亨網記者張欽發攝)

希華晶體則跨足投資開發生物醫學檢測晶片，除鎖定因人口老化衍生的疾病，鎖定阿茲海默症、心肌梗塞快篩檢測，並進一步跨向養殖業領域，進入動物病毒檢測。

目前經濟動物檢驗試劑市場以禽類為大宗，其次是牛、豬，希華看好禽類養殖循環快速，除場內養殖外，又有戶外養殖，而發生禽流感、雞瘟等傳染疫病時，大規模等撲殺不合人道，大量投藥也影響食安，因此以晶片、易攜帶的小型光譜分析儀切入經濟動物檢驗市場，同時看好伴侶動物 (寵物) 市場的檢測需求上揚走勢。

目前生技事業是希華一個部門，董事長曾穎堂指出，生技部門目前對於產品都已完成原型機設置，部門擁有三位博士員工，並有代檢測的業務收入維持部門營運，在營運規模擴大之後，業務部門分割並獨立設立公司也為選項之一。