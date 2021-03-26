【安聯投信】外資終止連五賣 台股止穩上攻 周線收紅

美國總統拜登首場記者會登場，美股四大指數全面反彈，帶動台股 26 日走勢強勁，止穩上攻，包括電子、金融和傳產類股都有所表現，電子股交投增溫、盤中比重達七成以上，終場大漲 245.74 點，收在 16325.62 點，不僅重站上 16300 點關卡，更一舉收復所有均線。成交量達 2995.26 億元。周線收紅。

安聯投信表示，台股受到外資賣超、國際半導體等消息干擾，過去一周指數在萬六附近震盪；如今短線上隨著重要權值股回穩、漲價題材發酵以及包括：紡織、運輸等傳產類股也走勢轉強，加上外資終止連五賣、回補 226 億元，台股走勢回穩。

針對近期盤勢，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，稍早因美債殖利率陡升引發的通膨疑，雖幾度牽動市場情緒，致使市場出現較大波動，但隨著美債殖利率的回落，加上疫苗的普遍施打，以及美國政府補貼推動就業市場回溫等等，顯示經濟復甦已漸成市場共識，預期殖利率走升對股市波動影響有望逐步減緩。

從資金面來看，根據證交所統計，外資終止連五賣，26 日由賣超轉為買超 226.53 億元，不過近一周仍為累積賣超 401.48 億元。鍾安綾認為，近期市場仍處於資訊空窗期，多空角力，目前電子上游大多維持高檔震盪的格局，漲價題材概念則較有表現空間。

在布局方向上，鍾安綾表示， 隨著市場波動有望減緩，選股部分因此可望回歸基本面。其中，在總體經濟逐步復甦下，預估通膨有望朝正常水位邁進，購買力因而有望提升，原物料將可受惠，科技供應鏈也將持續吃緊。

在題材面，鍾安綾表示，隨著全球疫情回穩，伴隨消費力的提升，其中在傳產類股部分，屬於長期解封概念的紡織和鞋類族群有望受惠。另外，像是晶圓代工、載板及面板等，因為庫存亦低，故預期漲價可望持續到第二季度，漲價題材相關可持續留意；長期趨勢上則持續看好電動車、高速傳輸等。

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