〈國泰金經濟調查〉房市展望一年大翻轉 逾六成民眾估未來半年房價漲3%

去 (2020) 年因為疫情衝擊，超過 27% 民眾對房市展望看跌，但是經過一年卻出現大翻轉，據國泰金 (2882-TW) 今 (23) 日公布 3 月國民經濟信心調查結果顯示，63.8% 民眾預期未來半年居住地房價漲幅將超過 3%，其中有 11.6% 的民眾甚至認為會大漲超過 10%。

去年初新冠肺炎疫情開始肆虐全球，國泰金在去年 3 月時曾調查房市展望，當時民眾大多看壞疫情會撂倒房價，多達 27.3% 民眾認為房價會下跌超過 3%，不過疫情並沒衝擊到房市，甚至逼得政府去年起一系列的打炒房動作。

一年過去，民眾對房價展望也大翻轉，高達 63.8% 民眾預期未來半年居住地房價漲幅將超過 3%，比起上次調查大舉增加 33.1 個百分點；僅有 5.3% 的民眾預期房價跌幅超過 3%。

國泰金表示，37.5% 的民眾認為新冠肺炎對買房意願沒有影響，自身需求仍為主要考量，24.5% 民眾則會因為疫情而提前買房，其中，10.5% 擔憂越晚買越貴、8.5% 著眼於利率下滑、3% 考量議價空間加大、2.5% 因收入或儲蓄增加，僅有 6.9% 民眾受疫情影響延後買房，其它 31.1% 的民眾目前無買房計畫。