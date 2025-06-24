〈台經院看景氣〉看房市「量縮價鬆」住宅和商用前景均欠佳

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-06-24 11:46

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台灣經濟研究院今 (24) 日公布 5 月營建業營業氣候測驗點為 90.41 點，月減 0.1 點，呈現連 5 跌，台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真不諱言，未來半年受限於央行管控政策持續、房市供給增加、關稅與地緣風險不確定性高等因素，預期房市將呈「量縮、價鬆動」格局，住宅和商用不動產前景皆欠佳。

台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真。(圖：台經院提供)

台經院說明，營造業方面，儘管我國科技廠辦工程仍持續推進，且部份大型公共工程如國道、水利工程等建設，進度皆有所超前，但電力、軌道工程進度落後，且 4 月有多件廠務工程、住宅建設案逐步完工認列收入而墊高基期，5 月整體營造業景氣僅以持平視之。

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展望未來，台經院預估未來半年包商將全力推動風力、水力和液化天然氣等工程進度，隨著相關工程完工驗收，可支撐其未來半年營運，惟關稅未明，導致我國部分高科技業者在國內擴建廠房的計畫暫時先採觀望態度，使未來半年營造業景氣將呈現持平態勢。

不動產業方面，5 月六都建物買賣移轉件數月增率為 1.9%，主要是部分都會區大量新屋交屋潮挹注，填補中古屋低迷的量能，讓 5 月交易量較 4 月略微上揚。