〈台股盤前〉大盤站上月線 台積電等晶圓雙雄將扮穩盤角色

台北股市 22 日收盤上漲 118.98 點或 0.74%，收盤報 16189.22 點，並站上月線，雖然台股月線下彎，不利於中短線走勢，但證券專家則認為，在台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 股價走勢趨於穩健之後，將扮台股穩盤角色。

同時，目前台股仍有其他重要多方題材準備上演，國泰證期顧問處協理簡伯儀說，除晶圓雙雄 ADR 表現之外，在季底的法人、集團股作帳題材上，也對台股也有加分效果。

值得留意的是，台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.12%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.39%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 4.13%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.36%。

而在各發行公司陸續召開董事會，通過去年的股利分配案時，高殖利率題材也成助攻的重要因子，如昨日的台泥 (1101-TW)、華碩 (2357-TW)、皇翔 (2545-TW) 以高殖利率題材大漲。

就美股今晨的收盤表現上，四大指數收盤全數上漲，道瓊指數上漲 103.23 點，或 0.32%，收 32,731.20 點。標普 500 指數上漲 27.49 點，或 0.70%，收 3,940.59 點。那斯達克指數上漲 162.31 點，或 1.23%，收 13,377.54 點。費城半導體指數上漲 66.18 點，或 2.20%，收 3,077.55 點。

費半成分股氣勢如虹。美光 (MU-US) 漲 0.85%；AMD (AMD-US) 上漲 1.57%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.93%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 3.89%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.65%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.34%。

台股 ADR 集體上揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.12%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.39%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 4.13%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.36%。

證券分析師黃漢成指出，今天注意航運股走強勢，電子股則以中小型股上漲標率高，台股仍將處於高檔震盪格局，多空還是要觀察外資對於台股的態度，以及國際股市變化而定。