不吉利！利空消息環伺 特斯拉股價持續殞落

眾多利空消息環伺之下，特斯拉 (TSLA-US) 週五 (19 日) 股價繼昨日下跌近 7% 後持續殞落，今年迄今股價表現相對於傳統車廠遜色許多。

週五傳出中國基於國安危機，擔心特斯拉車內鏡頭收集敏感數據，中國政府下令禁止軍方、國企和關鍵機構的人員行駛特斯拉，促使特斯拉週五股價續跌約 1.36%。

與此同時，其他利空消息不斷。《路透社》週五報導，中國汽車大廠吉利汽車 (GELYY-US) 傳出將推出新的電動車品牌「Zeekr」，新品牌的車型將基於吉利去年 9 月發表的「浩瀚智能進化體驗架構 (SEA)」，希望將以更高端的車型迎戰特斯拉。

此外，英國週四 (18 日) 不再提供補貼給較高單價車款，無預警地將特斯拉 Model 3 排除在電動車補貼優惠的行列中，但英國去年最熱賣的電動汽車是特斯拉的 Model 3，預料將衝擊特斯拉英國今年的銷售。

全球傳統車廠正急起直追，爭奪電動車市佔大餅，特斯拉的挑戰不斷增加。

全球第二大車廠福斯週二再度發下豪語，預期 2023 年達到 100 萬輛電動車生產目標，期望 2025 年前擠下特斯拉成為電動車霸主。

福斯集團來勢洶洶，福斯集團旗下福斯、奧迪、保時捷整合集團資源開發電動車，福斯近期推出全新 SSP (Scalable Systems Platform) 電動車平台，計畫將旗下品牌車款統一標準化，大幅降低生產成本，以擴增經濟效益。

在研發固態電池技術方面，福斯與微軟創辦人比爾蓋茲共同投資新創公司 QuantumScape 已有重大突破，正準備迎頭痛擊特斯拉。

特斯拉 2021 年迄今股價表現相對於傳統車廠遜色許多。

FactSet 數據顯示，全球第二大汽車銷售商福斯汽車今年以來股價漲幅已超過 50%。通用汽車 (GM-US) 股價上漲 46%，豐田汽車則上漲了 9%。

眾多利空消息之下，特斯拉股價朝著相反的方向發展，特斯拉今年股價下跌約 10%，但市值仍大致相當於通用、豐田、福斯、戴姆勒和福特市值的總和。