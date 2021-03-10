特斯拉澄清上海工廠未被駭客入侵

《路透》週三 (10 日) 報導，特斯拉發生的駭客入侵中國工廠事件，範圍只涉及河南一處特斯拉供應商生產現場，早前陸媒報導宣稱上海超級工廠也被入侵一事，在查證後確認均無受到影響。

特斯拉稱，上海超級工廠、全中國各地門市與交車中心也被駭客入侵一事並不屬實，中國地區只在河南供應商的工廠內使用少量 Verkada 錄影鏡頭作遠端品質管理。

特斯拉 (TSLA-US) 中國提到，目前已經停止這些錄影鏡頭連網功能，同時也要求供應商停止一切鏡頭運作，以進一步提升各流程的安全管理措施。

外媒早前表示，安控系統公司 Verkada 遭駭客入侵，大量監控影像數據被竊取，當中包含特斯拉上海工廠和軟體供應商 Cloudflare 等公司的監控影像內容被曝光。

同時還包括醫院、公司、警局、監獄和學校等 15 萬個監視錄影的實況。消息人士稱，Verkada 首席資訊安全主管、內部團隊和外部安控公司正在調查這次駭客事件。消息人士指出，Verkada 正通知客戶解決相關問題。

而有多名駭客表示，行動目的是為了展示無處不在的監控系控，以及入侵這些系統是多麼輕而易舉的事。他們入侵 Verkada 的資料庫，並取得特斯拉在內的多家企業即時影音和監控存檔影像。

另一方面外媒指出這群駭客入侵 Verkada 系統訪問權限的方式並不完全採用高端或超級複雜的方式。

相反，他們找到一個所謂的「超級管理員」帳戶，該帳戶可以連線到 Verkada 系統的所有錄影鏡頭。據悉，該帳戶詳細資訊也被公布在網路上。