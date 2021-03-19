不再續！聯準會宣布SLR鬆綁措施按計劃於3月31日到期

美國聯準會 (Fed) 周五 (19 日) 宣布不再繼續放寬補充槓桿率 (SLR)，重申鬆綁措施將於本月底到期。

消息拖累銀行股普跌。截稿前，摩根大通 (JPM-US) 跌 3.5%、美國銀行 (BAC-US) 跌 2.7%，摩根士丹利 (MS-US) 跌 2.3%，花旗集團 (C-US) 和高盛 (GS-US) 則均跌 1.6%。

Fed 周五發布聲明表示，對 SLR 的鬆綁措施將按計畫於 3 月 31 日到期。為了緩解疫情對債市帶來的龐大壓力，並向市場挹注活水，Fed 去年 4 月修改 SLR 規定，將美債和準備金排除於 SLR 規定的資產類別。

這項決定恐讓許多銀行和債券交易商感到失望，多數分析師都希望 Fed 能將鬆綁期限往後延，尤其近期債市又震盪不斷，但 Fed 官員認為市場足夠穩定，且銀行當前資本依舊充足。

此消息也意味著摩根大通、花旗集團和美國銀行等大型銀行未來可能被迫減持美債，降低準備金要求，才能達成央行的 SLR 標準，屆時美債殖利率或面臨更大的上行壓力。

即使今日一度跌至 1.7% 下方。截稿前，10 年期美債殖利率仍回升至 1.737%。

不過，伴隨著近期央行儲備激增和債券發行計劃，Fed 還稱，委員會短期內將就調整 SLR 的決定徵詢市場意見，並採取適當行動，確保對 SLR 做的任何更動都不會削弱銀行資本適足能力。