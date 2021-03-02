印度政府掛保證 「成本低於中國」利誘特斯拉 

《路透社》週二 (2 日) 報導，印度政府正積極祭出獎勵，以低於中國的生產成本吸引特斯拉。

週二印度交通部長 Nitin Gadkari 受訪時表示，印度政府準備為特斯拉提供激勵措施，如果特斯拉在印度生產電動汽車，將確保特斯拉生產成本低於中國。

印度政府近年大力推動「印度製造」，力圖改變印度製造業不振境況，取代中國成為世界的工廠。

印度力邀特斯拉 (TSLA-US)，就是希望促進當地電動汽車 (EV)，電池和其他零部件的生產，以減少昂貴的進口商品並遏制其主要城市的污染。

Nitin Gadkari 提到，特斯拉與其在印度組裝電動汽車，不如在印度雇用當地供應商、組裝整個產品，印度能夠給予更多的讓步，儘管 Nitin Gadkari 沒有提供具體的激勵措施的任何細節。

Nitin Gadkari 表示：「當特斯拉開始在印度製造汽車時，政府將確保與世界甚至中國相比，特斯拉的生產成本將是最低的。我們將保證這一點。」

馬斯克去年 10 月暗示，特斯拉將於 2021 年進入印度市場。

特斯拉上月中旬於當地監管當局申報文件內容顯示，特斯拉在印度南部班加羅爾設立印度子公司：「印度汽車和能源 (Tesla Motors India and Energy Private Limited)。」

消息人士表示，特斯拉計劃首先在印度進口和銷售其 Model 3 電動車款，估計將要到 2022 年 6 月才會開始在印度開賣。

印度一直以來渴望降低對石油的依賴並減少污染，但由於缺乏電動車製造業、基礎設施 (如充電站等) 的投資，導致發展電動車的計畫受阻。印度去年的汽車總銷量為 240 萬輛，其中電動汽車市場僅占 5000 輛。