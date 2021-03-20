郭明錤：蘋果AR頭戴裝置使用眼球追蹤系統 致伸將受惠

蘋果正積極投入擴增實境 (AR) 和混合實境 (MR) 的技術研發，週五 (19 日) 天風證券知名分析師郭明錤的最新研究報告中預測，蘋果 AR 頭戴裝置將會增添眼球追蹤系統，發射端模組獨家供應商致伸 (4915-TW) 將成為受益企業。

天風證券知名分析師郭明錤 8 日預測，蘋果 (AAPL-US) 未來發展藍圖將分三大階段，2022 年主打頭盔式產品、2025 年再推出眼鏡產品、以及 2030~2040 年間推出隱形眼鏡相關產品。

他於週五的一份研究報告中預測，蘋果的 AR 頭戴裝置將使用眼球追蹤系統。

郭明錤提到，蘋果 AR 頭戴裝置使用眼球追蹤系統，包括發射端與接收端，可偵測與取得眼球移動數據，再根據演算法提供果迷影像、圖像資訊。發射端提供 1 種或數種不同波長的不可見光，接收端偵測眼球反射不可見光的變化，藉此變化判斷眼球移動。

該報告中提到，眼球追蹤系統可以提供用戶真實且直覺的視覺響驗、更直覺式操作，還能降低運算負擔，而致伸是眼球追蹤系統發射端的獨家供貨商，看好致伸將因此受惠。

致伸近期利多消息不斷，除了有望啃蘋果未來大單之外，近期供應鏈透露，致伸正迎特斯拉大單，零組件備貨量暴增逾 3 倍，營運動能相當強勁。