聯準會利率按兵不動 法人估2023年前不會升息

聯準會利率持續按兵不動，摩根投信指出，目前看來，到 2023 年前不升息仍是市場普遍共識，在聯準會偏鴿立場下寬鬆貨幣政策有助於景氣擴張，伴隨疫苗加速施打疫情受控，通膨溫和走升仍有利於風險性資產表現。

摩根投信指出，雖然聯準會上修今年經濟展望，反映對經濟復甦的樂觀態勢，但也不忘重申維持當前購債規模，直到經濟出現進一步實質進展，意味著不急於進行貨幣政策正常化。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，美國聯準會本次會議維持每月購買 1200 億美元資產購買計畫不變，包含 800 億美元公債和 400 億美元的機構抵押貸款證券 (MBS)，雖然未推出扭轉操作 (Operation Twist)，但主席鮑威爾表明，聯準會需要看到實際的通膨實質性且持續超過 2% 目標，而非預期將超過 2% 後才會開始採取緊縮貨幣政策。

林雅慧指出，在拜登政府財政刺激措施加持下，近來美國整體經濟展望優於預期，然聯準會不急於改變鴿派基調，寬鬆貨幣政策之下有助景氣擴張，伴隨疫苗加速施打疫情受控，通膨溫和走升依舊有利於風險性資產表現。

林雅慧認為，在基期效應及需求面逐步好轉下，通膨將推高債券殖利率進一步走高，債券投資者仍宜調整存續期間控制利率風險，具較高收益及違約率改善的高收益債、信用債相對較受青睞。

另外，殖利率走升反映成長優於預期，加上企業獲利表現看俏，將加速股票投資多元輪動契機，相對偏好景氣循環題材、美國、亞洲市場等中長期投資契機。

至於近期投資人很關心的通膨，根據聯準會最新季度經濟預測顯示，決策官員認為經濟活動和就業指標近期有所好轉，但仍強調通貨膨脹率的上升將是短暫的，預估 2021 年美國 GDP 將成長 6.5%，不但優於前一季度預估的 4.2%，更至少是 1983 年來最高。