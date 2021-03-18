〈央行理監事會議〉星展：半導體與內需兩支柱 我今年GDP上看5%

中央銀行今 (18) 日召開第 1 季理監事會議，拍板利率維持 1.125% 維持「連四凍」，星展集團資深經濟學家馬鐵英認為，從總經角度來看，台灣雖有升息的條件，但暫無升息的迫切性，預估在半導體與內需消費支撐下，我今年 GDP 可望上看 5%。

馬鐵英指出，未來央行升息的時間點可能取決於消費者物價 CPI 的增幅、美國聯準會貨幣政策正常化的時間表，以及國際資本流動與匯率走向。

馬鐵英表示，在全球經濟復甦與半導體產業供不應求帶動下，今年前 2 月貿易、產出、投資相關數據均保持强勁，就業與消費的表現也持續改善，預估今年 GDP 成長率達到 4% 以上的機率很高，甚至有望上看 5%。

在物價方面，儘管目前有通膨升溫風險，但還在可接受的範圍。受國際市場石油、金屬等大宗商品價格上漲的影響，CPI 商品項目的年增率已經開始出現上揚跡象。

但馬鐵英也說，由於薪資成長穩定，且房價的上漲未明顯傳導至租金市場，所以 CPI 服務類項目的增幅有限，預估台灣全年通貨膨脹率仍可控制在 1% 左右，不至於升破 2%。

另外，為打擊投資炒房，央行再度祭出信用管制，限制第三戶房貸成數最高上限為 5.5 成；馬鐵英說，目前銀行房貸年增率接近 10%，已超過名目 GDP 的成長，而房價的增幅雖有穩定跡象，但仍處於多年來高點。

馬鐵英表示，從金融穩定性的角度考量，加强選擇性信用管制屬於審慎措施，現有的房貸成數主要是針對第 3 套、第 4 套購房以及高價住宅，從歷史經驗評估，選擇性信用管制仍有進一步收緊的空間。

