〈台股盤前要聞〉央行第二波打炒房、富采今年營運拚損平 今日必看財經新聞

台股盤前要聞關注重點，台灣央行公布利率連四凍，上調全年經濟成長預測，同時也將擴大打炒房措施；富采 Mini LED 逐步量產放量，今年營運力拚損平；鴻華先進與日本電產簽署 MOU，將深化合作 EV 動力系統。以下是今 (19) 日必看重要財經新聞。

央行利率連四凍維持史上最低 擴大打炒房措施

台灣央行昨 (18) 日召開第一季理監事會議，會後宣布連 4 季維持利率不變，維持在史上最低水準，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率分別為 1.125%、1.5% 和 3.375%，而央行也上修我國今年經濟成長率 (GDP) 至 4.53%，為 7 年來首見 4 字頭，但略低於主計總處 2 月 20 日發布的最新預測值 4.64%。閱讀全文...

富采今年營運拚損平 Mini LED 放量單月營收跳增 2 成

富采 (3714-TW) 由晶電與隆達換股共同成立，昨 (18) 日為公司成立後，首度召開法說，由於去年趕在換股上市前打消呆帳，富采去年虧逾 1 個股本，今年公司力拚營運損平；隨著 Mini LED 量產出貨，富采董事長李秉傑指出，富采單月營收將跳增 2 成。閱讀全文...

鴻華先進與日本電產簽 MOU 深化合作 EV 動力系統

鴻海 (2317-TW)、裕隆 (2201-TW) 合資的鴻華先進昨 (18) 日宣布，與日本電產株式會社 (Nidec) 共同簽署合作備忘錄，雙方將攜手深度策略合作，整合日本電產馬達及鴻華先進整車設計開發能力，深化電動車動力系統的策略合作，預計雙方初步合作成果將於第四季展現。閱讀全文...

穩懋每股擬配 10 元現金股利創新高 殖利率 2.6%

砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋 (3105-TW) 去年受惠 5G PA、WiFi 需求，全年三率三升改寫歷史新高紀錄，昨 (18) 日也公告去年盈餘分配，每股擬配發 10 元現金股利，同創歷史新高，若以今收盤價 384.5 元計算，現金殖利率約 2.6%。閱讀全文...

元太需求旺產能滿 上修今年資本支出估翻倍增加擴產

電子紙大廠元太 (8069-TW) 昨 (18) 日召開法說，展望今年，財務長陳樂群表示，旗下電子紙閱讀器、電子紙筆記本、電子紙貨價標籤 (ESL) 需求都將成長，上半年需求仍旺，營運優於去年同期，但也因產能滿載，計畫再擴充新竹廠，決議上修今年資本支出，估較去年 7.5-8 億元翻倍增，達約 15-16 億元。閱讀全文...

華航去年 Q4 獲利寫 17 年來最佳 全年轉盈 EPS 0.03 元

華航 (2610-TW) 董事會昨 (18) 日通過去年合併財務報告，在疫情嚴峻的衝擊下，穩守獲利成績，第四季每股純益 (EPS) 0.4 元衝上 17 年來同期新高，全年成功轉盈，稅後純益 1.4 億元，每股純益 0.03 元，不過，董事會決議不發放股利。閱讀全文...

致伸迎特斯拉大單 零組件備貨量暴增逾 3 倍

電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 宣示今年產量較去年倍增，北美、上海兩地工廠同步大擴產，供應鏈透露，致伸 (4915-TW) 供應特斯拉先進輔助駕駛系統 (ADAS) 等周邊零組件，近期備貨量大增 3-4 倍，本月開始出貨，挹注營運動能強勁。閱讀全文...

全漢擬配息 3 元創新高 產能全滿近期將啟動漲價

電源廠全漢 (3015-TW) 昨 (18) 日公告股利，每股擬配 3 元現金股利，創史上最佳，以今日收盤價 49.15 元計算，現金殖利率 6 %，同時，全漢也表示，由於產能全被塞滿，最快第二季調漲代工價格，同時隨著電源安規要求提升，新一代標準品單價較高，代工與標準品報價雙重走揚，帶旺今年營運表現。閱讀全文...

新光站前摩天大樓租金擬漲 7% 新壽拚今年收租上看 50 億元

新光金 (2888-TW) 昨 (18) 日舉行法說會，新壽已成立專責小組執行不動產活化策略，提高不動產價值，並創造增加租金收入，例如因疫情降租的租金回調、規劃調漲台北站前新光摩天大樓的租金約 7% 等，力拚今 (2021) 年租金收入上看 50 億元。閱讀全文...

央行再出招管控 房仲：不影響自住客但將削弱房市動能

台灣央行昨 (18) 日理監事會議決議，將自明天起擴大第二波打炒房政策，其中對法人購屋貸款成數一律再調降至 4 成，房仲業者指出，央行不斷出招，針對囤屋現象更進一步收縮銀根，對於自住的剛性需求影響不大，但緊縮銀根將降低交易動能，房市保守看待。閱讀全文...

促兩岸交流 陸委會：恢復陸方商務人士申請來台

隨著國際疫情逐漸緩和，陸委會主委邱太三昨 (18) 日宣布，恢復陸方商務履約或跨國企業內部調動來台，即日起可提出申請，同時將依據疫情科學指標、兩岸情勢發展，分階段循序恢復兩岸交流。閱讀全文...