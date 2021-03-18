華航去年Q4獲利寫17年來最佳 全年轉盈 EPS 0.03元

華航 (2610-TW) 董事會今 (18) 日通過去年合併財務報告，在疫情嚴峻的衝擊下，穩守獲利成績，第四季每股純益 (EPS) 0.4 元衝上 17 年來同期新高，全年成功轉盈，稅後純益 1.4 億元，每股純益 0.03 元，不過，董事會決議不發放股利。

華航去年合併營收 1152.5 億元，年減 31.58%，營業毛利 102.19 億元，年減 38.76%，毛利率 8.87%，年減 1.04 個百分點，營業利益 21.84 億元，年減 18.06%，營益率 1.9%，年增 0.32 個百分點。

華航去年第四季合併營收為 297.66 億元，年減 29.37%，營業毛利 41.3 億元，年增 35.4%，毛利率 13.88%，年增 6.64 個百分點，營業利益 27.65 億元，年增 2226.92%，營業利益率 9.29%，年增 9.6 個百分點，稅後純益 21.62 億元，年增 353.46%，每股純益 0.4 元，創 2004 年來同期新高。

華航說明，受到新冠疫情衝擊，去年客運收入年減 76.96%，不過，由於充分發揮 18 架 747F 和全新引進的 777F 全貨機，並搭配客機腹艙運能，全力衝刺貨運營收，全年貨運收入年增 87.06%。

華航董事長謝世謙表示，去年透過以貨運為主、客運為輔的策略求生存，順利爭取獲利。

展望今年，謝世謙指出，客運方面，隨著各國已陸續施打新冠疫苗，預期邊境管制和檢疫措施將逐步放寬，旅遊泡泡也持續推進，華航將配合政府開放程度因應，機動調整客運班次。

同時，華航將積極規劃爭取季節性、主題性等各類包機或包區包艙客製化服務，例如台商員工外派或返台休假、學生開學、企業商旅、廠商推廣活動等。

貨運方面，華航認為，上半年海轉空商機，加上宅經濟、電商及相關通訊設備等需求穩定成長，仍可望支撐空運市場維持一定熱度，華航將持續優化美中和美東貨機航線，並增班放大艙位來擴大營業規模。

此外，華航預期增班歐洲航線，並利用德里和孟買兩個中停航點，深耕印度潛力市場，亞洲航線則陸續籌備開航寧波及天津等貨機航點。

華航強調，今年可運用全貨機達 21 架，包括 3 架 777F 貨機和原有 18 架 747F 貨機，同時，全新空中巴士 A321neo 客機將自今年起陸續交機。