〈新光金法說〉新光站前摩天大樓租金擬漲7% 新壽拚今年收租上看50億元

新光金 (2888-TW) 今 (18) 日舉行法說會，新壽已成立專責小組執行不動產活化策略，提高不動產價值，並創造增加租金收入，例如因疫情降租的租金回調、規劃調漲台北站前新光摩天大樓的租金約 7% 等，力拚今 (2021) 年租金收入上看 50 億元。

新光金去年合併稅後純益為 144.6 億元，年減 27.3%，每股稅後純益 1.12 元，對於去年獲利衰退，副總李超儒解釋，主要是去年避險成本比較高、達 2.28%，遠高於前年的 1.73%。

展望今年的避險策略，希望把避險成本壓在 2% 以內，每控制 1bp 就可降低成本 2 億元，一旦壓在目標值內，至少可以樽節 55 億元避險成本。

至於將如何控制避險成本，新光金財務長徐順鋆表示，去年有增提增提外匯價格變動準備金 51.6 億元，加上台幣升值幅度估計不會像去年那麼大，也會續衝刺不需避險成本的外幣保單，且因為國外投資上限 39%，新錢不會出去那麼多，都可以減少避險成本，因此預期今年避險成本可望控在 2% 以內。

新光金合併股東權益 2415.8 億元，每股淨值為 18.12 元。新光金決議配發 0.4 元現金股利，保留高達 270 億元未分配盈餘，公司指出，因之前發行特別股 133.6 億元，發了特別股後，穩定股利政策是必要的，今年配息率 35.7%，而保留未分配盈餘有助隨時因應金融資產波動，這樣長期對投資人有益，以現在股價估算，殖利率 4.5%。

子公司新壽方面，總投資金額 3.14 兆元，全年報酬率達 3.69%，若從個別投資報酬率來看，不動產報酬率 3.5%、擔保放款 1.7%、保單借款 5.5%、國外股債 3.3%、國內股債 6.1%、現金 0.3%。

其中，不動產策略部分，徐順鋆表示，不動產租金去年 42.25 億元，今年租金收入希望拉高到 50 億元。去年因為疫情，有對租戶降租，今年預期此現象都可改變，且新增加之標的物包括士林劍潭、三重水漾、油庫口等，也會陸續出租。同時，為了強化不動產公允價值的評價及提升收益，今年還會繼續尋找具有收益型的不動產。

不僅如此，加強促租或把租金拉高也是策略，徐順鋆表示，去年買下南京東路開發大樓後，新光人壽位於台北站前摩天大樓的保單服務、行政等部門，規劃於今年 9 月中旬搬遷至開發大樓，新光站前摩天大樓將進行地下停車場的整修，而騰出來的商辦空間也會重新招租，每坪租金預計從 2600 元增至 2800 元，漲幅約 7.7%。