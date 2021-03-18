富采今年營運拚損平 Mini LED放量單月營收跳增2成

富采 (3714-TW) 由晶電與隆達換股共同成立，今 (18) 日為公司成立後，首度召開法說，由於去年趕在換股上市前打消呆帳，富采去年虧逾 1 個股本，今年公司力拚營運損平；隨著 Mini LED 量產出貨，富采董事長李秉傑指出，富采單月營收將跳增 2 成。

富采控股集團分三大事業領域，晶電將專注在磊晶與晶粒、隆達專注於封裝與模組、晶成半導體則發展先進化合物半導體晶圓製造。晶電、隆達同聲看好，今年產能利用率將維持高檔水位，是過去幾年少見的水準。

晶電去年第四季趕在富采投控上市前打消呆帳，進行資產減損，認列無形資產及其他資產減損合計約 39.6 億元，影響去年每股純益約 3.7 元，去年富采合併財報後，全年每股虧損 12.74 元。

富采財務長張博儀指出，隆達去年第四季營收已呈現年增，今年也將維持同樣表現，毛利率會持續改善，而晶電去年第四季單季毛利率轉正，今年營收也將大幅成長；就整個富采表現來看，今年努力的目標是達到損平。

晶電總經理范進雍指出，今年是 Mini LED 應用爆發的一年，除 IT 應用外，應可看到導入電視、LED 顯示器等，而晶電除背光外，也有 Mini LED 顯示器產品開始出貨，全年紅光、藍光產能利用率將維持高檔水位，是過去幾年較少見的。

晶電目前 Mini LED 年產能達 4 吋 100 萬片，李秉傑表示，由於去年受疫情影響，客戶導入 Mini LED 進度，較市場預期的時間推遲 2 個月以上，但以去年準備的 Mini LED 產能來看，今年會滿載，待客戶產品放量，富采單月營收可望跳增 2 成。

隆達 Mini LED 背光除 IT 應用，也將推向高階車用面板，進入數位相機等高階消費性電子產品領域。隆達董事長蘇峯正表示，去年與客戶合作的 Mini LED 背光產品開始放量，估今年相關產品全年出貨量將較去年倍增，下半年也會觀察市場需求，評估是否擴產。

除 Mini LED 外，晶電與隆達也持續布局車用、感測應用。晶電看好，今年車用、感測及植物照明需求將持續成長，下半年相關動能強勁；隆達則預估，今年車用、感測等應用營收占比可望突破雙位數，全年前、後段產能利用率應可維持高檔水位。

富采去年資本支出共 60 億元，其中 30 億元遞延至今年付款，預估今年資本支出將達 65-75 億元。張博儀表示，除遞延付款的金額外，今年提前佈局其他紅光及中國廠區產能、將投入 15-20 億元，Mini LED 下游背光顯示屏產能投資 10-20 億元，也將對晶成半導體做適當金額的投資。