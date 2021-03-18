〈央行理監事會〉第二波打炒房措施來了 法人購屋貸款成數最多4成

台灣央行今 (18) 日召開第一季理監事會議，除了如預期連 4 季維持利率不變，最大震撼彈是擴大第二波打炒房政策，共祭三大措施，尤其法人購屋貸款成數一率再降至 4 成，明日起開始實施。

央行理監事一致同意祭出第二波打炒房三大措施，分別為 (1) 公司法人購置住宅貸款最高成數一律降為 4 成。

(2) 自然人購置住宅貸款規範也調整為第 3 戶購屋貸款最高成數，由 6 成降至 5.5 成，並新增第 4 戶以上購屋貸款最高成數由 6 成降至 5 成，而購置高價住宅貸款最高成數，由 6 成降至 5.5 成，並新增第 4 戶以上的高價住宅貸款最高成數由 6 成降至 4 成。

(3) 新增工業區閒置土地抵押貸款規範措施，限制最高貸款成數 5.5 成。

央行說明，去年 12 月 8 日央行修正施行「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，使目前受限貸款的成數下降、利率上升，不過，由於銀行不動產貸款增幅仍大，為避免過多信用資源流向不動產市場，因而進一步控管金融機構不動產授信風險。

央行強調，未來仍將密切關注房地產市場發展及金融機構不動產授信風險控管情形，並檢視規範措施的執行成效，適時滾動檢討調整管制措施。