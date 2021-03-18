〈央行理監事會〉楊金龍談話懶人包 一文看懂四大重點

台灣央行今 (18) 日召開第一季理監事會議，會後宣布連 4 季利率不變，維持史上最低，並如外界預期上修我國今年經濟成長率 (GDP) 至 4.53%，然而，卻投下第二波打炒房震撼彈，此外，央行總裁楊金龍也透露，未來若要調整利率政策，主要考量理由將是國內通膨展望以及美國聯準會的利率決策變動。

基準利率連 4 凍 仍處史上最低水準

央行宣布全體理事一致同意連 4 季維持利率不變，處史上最低水準，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率分別為 1.125%、1.5% 和 3.375%。

央行認為，維持寬鬆貨幣政策有助物價穩定和金融穩定。

上修我 GDP 至 4.53% CPI 年增率 1.07% 通膨展望溫和

央行預期今年主要經濟體景氣加速復甦，而全球新興科技應用需求仍殷切，我國出口動能可望增強，並帶動民間投資續增，民間消費也將溫和成長，因此，預測今年我國經濟成長率為 4.53%，為 7 年來首見 4 字頭。

而隨著消費回溫，且油價和原物料價格回升，央行預測今年 CPI 年增率為 1.07%，通膨展望溫和。

拋第二波打炒房震撼彈 祭三大措施

央行理監事一致同意祭出第二波打炒房三大措施，分別為 (1) 公司法人購置住宅貸款最高成數一律降為 4 成。

(2) 自然人購置住宅貸款規範也調整為第 3 戶購屋貸款最高成數，由 6 成降至 5.5 成，並新增第 4 戶以上購屋貸款最高成數由 6 成降至 5 成，而購置高價住宅貸款最高成數，由 6 成降至 5.5 成，並新增第 4 戶以上的高價住宅貸款最高成數由 6 成降至 4 成。

(3) 新增工業區閒置土地抵押貸款規範措施，限制最高貸款成數 5.5 成。

楊金龍說，再次出手打炒房，主要為防止金融機構資金過度流向房地產，並認為，此將有助抑制對房價上漲的預期。

美國利率決策為我國利率是否調整觀察指標

楊金龍直指未來可觀察二項調整利率政策的指標分別為，國內通膨展望和美國利率政策，主要是因美國利率決策將影響國際資金的進出，但仍強調，我國不一定會和美國同時或在其調整利率後跟進。