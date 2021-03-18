鴻華先進與日本電產簽MOU 深化合作EV動力系統

鴻海 (2317-TW)、裕隆 (2201-TW) 合資的鴻華先進今 (18) 日宣布，與日本電產株式會社 (Nidec) 共同簽署合作備忘錄，雙方將攜手深度策略合作，整合日本電產馬達及鴻華先進整車設計開發能力，深化電動車動力系統的策略合作，預計雙方初步合作成果將於第四季展現。

鴻華先進表示，日本電產擁有領先業界的三合一驅動馬達系統，是未來電動車發展的關鍵核心，也因此在去年宣布推動電動車開放平台時，就已經和日本電產商討共同合作的可能性，目前在乘用車與商用車皆有相關合作計畫。

此外，日本電產的動力系統具有體積小、輕巧、高效率的特性，加上產品優越的性能與高品質，鴻華先進強調，日本電產未來將扮演聯盟在電機以及相關硬體控制領域關鍵夥伴角色。

日本電產近年投入大量研發資源在電動車驅動與控制領域，產品涵蓋了從 50kW 到 200kW 的範圍，足以滿足大部分未來電動車的需求，而在技術的研發上，日本電產也持續的在產品效率、性能與輕量化上不斷的精進並擴大優勢，目標 在 2030 年全球電動車動力系統的市占率達到 40-45%。

而 3 月 25 日將召開的 MIH 聯盟會員聚會 (MIH Alliance Member Gathering)，日本電產也將以線上參與的方式，與聯盟會員分享，這段時間與鴻華先進合作的經驗。