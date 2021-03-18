全漢擬配息3元創新高 產能全滿近期將啟動漲價

電源廠全漢 (3015-TW)今 (18) 日公告股利，每股擬配 3 元現金股利，創史上最佳，以今日收盤價 49.15 元計算，現金殖利率 6 %，同時，全漢也表示，由於產能全被塞滿，最快第二季調漲代工價格，同時隨著電源安規要求提升，新一代標準品單價較高，代工與標準品報價雙重走揚，帶旺今年營運表現。

全漢表示，目前工控、網通需求暢旺，加上虛擬貨幣挖礦熱潮，帶動大瓦數電源需求，目前客戶積極搶產能，上半年產能已經被塞滿。

全漢目前訂單需求強勁，能見度可看到第三季，此外，虛擬貨幣挖礦議題持續加溫，礦機設備規格提升，推升超高功率電源需求浮現。

全漢過去 2-3 年積極投資佈局新一代安規標準，也陸續開花結果，新一代標準品單價向上、毛利率較佳，且訂單選擇空間變多。

此外，全漢表示，電源所需的 Mosfet、被動元件等零組件價格持續走揚，需求暢旺下，規劃與下游客戶協調，反應成本上漲壓力，最快第二季、最遲下半年可望開始反應，據悉，漲幅約在個位數。

全漢 2 月因工作天數減少，營收下滑至 9.32 億元，但仍較去年成長 107%，法人估，3 月可望回到 12-14 億元以上的水準，第一季營收可望較去年第四季持平或略增，呈現淡季不淡。

全漢去年營收 147.96 億元，年增 3.7%、毛利率 14%，年增 3.3 個百分點、營益率 3.1%，較去年負轉正、稅後純益 6.69 億元，年增 394%，每股純益 3.55 元。