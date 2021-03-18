促兩岸交流 陸委會：恢復陸方商務人士申請來台

隨著國際疫情逐漸緩和，陸委會主委邱太三今 (18) 日宣布，恢復陸方商務履約或跨國企業內部調動來台，即日起可提出申請，同時將依據疫情科學指標、兩岸情勢發展，分階段循序恢復兩岸交流。

陸委會今天舉行例行記者會，邱太三表示，全球與亞太區域情勢變動迅速，但美中長期競爭格局仍沒有改變。蔡政府推動兩岸關係的主要目標，就是力求「和平穩定」，建構一個國家安全防衛體系、避免衝突。他認為，兩岸可以更友善、更良性互動合作，不需要強迫自己或他人走入被設定的框架。

邱太三重申，對中國大陸不具惡意，希望各項政策措施均能以增進兩岸理解、互利互惠為目標，並強調，後疫情時代兩岸交流勢必恢復。配合疫情指揮中心動態調整境管措施，政府已自 3 月起恢復放寬境外人士入境條件。

陸委會目前研議推動三大重點工作。首先，根據 WHO 及各國、中國大陸的疫情等客觀指標評估，加上台灣防疫能量與整體兩岸關係考量下，逐步恢復兩岸健康有序交流。

其次，基於活絡兩岸經濟往來活動，大陸人士來台從事商務履約或跨國企業內部調動，經指揮中心洽各機關研商，即日起可提出申請。另也將會同指揮中心及相關機關，評估恢復陸方人道探親等人員往來，及後續其他境管調整事宜。此外，正檢視相關交流法規與配套的完備性，以保障民眾權益。

第三，兩岸應積極落實協議，透過協議機制溝通處理攸關民眾健康安全的防疫、衛生、農產品檢疫檢驗等問題。

邱太三表示，現階段維持「和平、穩定、發展」可說是兩岸最大公約數，希望疫情解封後，能盡早恢復雙向交流。

