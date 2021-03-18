〈央行出手降溫房市〉再出招管控 房仲：不影響自住客但將削弱房市動能

台灣央行今 (18) 日理監事會議決議，將自明天起擴大第二波打炒房政策，其中對法人購屋貸款成數一律再調降至 4 成，房仲業者指出，央行不斷出招，針對囤屋現象更進一步收縮銀根，對於自住的剛性需求影響不大，但緊縮銀根將降低交易動能，房市保守看待。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，央行針對囤屋現象，不僅縮減成數，更取消法人、多戶與豪宅的寬限期，加上房地合一 2.0 山雨欲來，預估近期將逼出不少口袋淺的賣方，不過是否能夠順利成交，各憑本事。

徐佳馨並強調，央行緊縮銀根措施，長期將降低交易動能，對今年市況趨於保守。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，此次央行針對多戶房貸、法人購置住宅貸款、豪宅房貸進一步限縮，對大多數自住客並不會有影響，至於多戶想要繼續向銀行借錢，比例應該已經相對有限。

曾敬德指出，針對法人購置住宅部分，有些中小企業主可能不容易貸款或者用公司名義貸款較為優惠，目前這些取得貸款的方式，也被台灣央行管控。

今天央行理監事一致同意祭出第二波打炒房措施，包括公司法人購置住宅貸款最高成數一律降為 4 成。同時，自然人購置住宅貸款規範也調整為第 3 戶購屋貸款最高成數，由 6 成降至 5.5 成，並新增第 4 戶以上購屋貸款最高成數由 6 成降至 5 成，而購置高價住宅貸款最高成數，由 6 成降至 5.5 成，並新增第 4 戶以上的高價住宅貸款最高成數由 6 成降至 4 成。

台灣央行並採取工業區閒置土地抵押貸款規範措施，限制最高貸款成數 5.5 成。