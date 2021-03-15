韓國2月ICT出口年增11.5% 金額創2月次高紀錄

《韓聯社》15 日 (週一) 報導，根據韓國科學技術情報通信部在同 (15) 日所發布的消息，韓國 2021 年 2 月的 ICT 資通訊技術產品出口額報年增 11.5% 至 152.8 億美元。這是連續第 9 個月出現增加，也是歷年 2 月的次高出口額。

在 2021 年 2 月，韓國每日平均的出口金額達 7.8 億美元，較去年同期增加 28.7%。

以主要品項的出口金額來看，半導體年增 12.5%、顯示器年增 22.3%、手機年增 15.0%，出口表現都出現大幅度的增長。

在半導體方面，記憶體年增 12.6%、系統整合晶片 (System LSI) 年增 13.2%，都出現 2 位數的成長。顯示器方面，OLED 款式年增 32.9%、LCD 款式年增 4.6%，雙方面的表現良好。手機的成品年增 5.2%、零件年增 23.3%，也都同樣出現增長。

以國家地域區分的出口金額來看，包含香港在內的中國市場報 70.2 億美元、越南報 23.1 億美元、美國報 18.2 億美元、歐盟報 9.3 億美元、日本報 3.2 億美元。

另一方面，南韓 2021 年 2 月的 ICT 資通訊技術產品進口額報年增 19.3% 至 91.9 億美元。出口額扣除進口額後的貿易收支報 60.9 億美元的盈餘。