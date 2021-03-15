德國福斯擬砍5000人 裁員成本估5億歐元

《路透社》在 14 日 (週日) 的報導引用德國《商報》(Handelsblatt) 消息，指出德國福斯汽車 (Volkswagen) 計畫在德國工廠裁減多達 5000 個工作機會。打算透過向資深員工提供提早退休等方式進行，預估此舉將花費 5 億歐元的費用。

商報引用福斯汽車一名女性發言人說法，確認該公司與工會方面已在先前談妥，允諾 1964 年出生的員工們可以階段性的退休，而更資深的員工還享有提前退休的權利。

福斯汽車方面沒有針對該則報導立即發表評論。

商報引用福斯消息人士說法，提到福斯汽車預留 5 億歐元費用，作為員工提前退休的退休金等用途。然而以長遠角度來看，這項作法在未來可為福斯汽車省下數十億歐元。

商報也指出，福斯到今年年底之前都將凍結所有新的人事聘用，而原本只打算停到今年第一季的結束為止。而外部聘用也只有在資訊科技及軟體領域進行

有兩名消息人士告訴路透社，福斯將於旗下六個主要德國工廠執行相關的人事精簡計畫，裁減 3000 到 4000 個工作機會。目前福斯汽車在旗下工廠聘用大約 12 萬名員工。

福斯汽車集團曾經在 1 月表示，該公司在未來兩年內將削減 5% 的間接成本，並刪減 7% 的採購成本。