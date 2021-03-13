〈貴金屬盤後〉公債殖利率、美元又上升 黃金4日來首見收低 但守住本週漲幅

週五 (12 日) 交易，公債重啟拋售，公債殖利率和美元雙雙走高，令黃金期貨價格處於賣壓之下，4 個交易日來首次收低，但黃金仍守住本週漲幅。

Metals Daily 執行長 Ross Norman 表示，「這回又是全因為美國公債殖利率的關係，而堅挺的美元加劇了黃金的問題。」

「令人鼓舞的是，在供應鏈面臨挑戰的情況下，歐洲的實體需求異常強勁，且中國的狀況也大多相同。在中國，現在黃金交易價格已經比倫敦價格每盎司高出 10 美元，雖然 ETF 需求仍相較黯淡。」Norman 說。

他提到，第二季有通膨的議論，而黃金通常被視為對抗通膨的工具，但經濟數據「迄今還趕不上這樣的議論」。

4 月交割的黃金期貨價格下跌 2.80 美元或 0.2%，收每盎司 1719.80 美元。

5 月白銀期貨價格下跌 28 美分或近 1.1%，收每盎司 25.911 美元。

以交易最活絡的契約價格而言，黃金本週約上漲 1.3%，而白銀上漲約 2.5%，雙雙中止連續 3 週跌勢。

週五 10 年期美國公債殖利率上升至約莫 1.62%，而 ICE 美元指數則上升 0.3%。

黃金向來對美元和公債殖利率的漲勢敏感，因為這會削弱黃金對投資者的吸引力。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 表示，「公債殖利率上升的水準，尚不至於引起有問題的通膨，但公債殖利率上升的軌跡已經開始令某些市場觀察者擔憂。」

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