受惠金價及環境因素 金礦商有望在2021年獲利創新高

據報導，加拿大金礦商 Argonaut Gold 執行長 Peter Dougherty 表示，儘管 2020 年全球面臨新冠肺炎疫情的衝擊，但是對於金礦商來說，是表現強勁的一年。他指出，許多金礦商看到產量增加、毛利率創新高和空前的現金流，主要受惠於金價在去年創下新高。

Dougherty 指出，儘管去年下半年獲利強勁，但投資者人對黃金股的興趣仍遠低於牛市時期的水準。不過，他認為，情況將會改變，投資者將不能再繼續忽視金礦業成長的潛力。

Dougherty 也表示，隨著全球各地的政府和央行繼續印鈔來支持受疫情衝擊的全球經濟，金銀價格上漲的環境將持續，並為金礦商股票帶來更大的成長潛力。在此情況下，金礦業者也應讓投資人了解，金礦商能夠藉此創造價值的能力。

Argonaut Gold 在去年第四季的產量達到 56986 盎司的約當黃金產量，創下歷史新高，較第三季增長了 16%，並且較前年同期增長了 20%。2020 年全年，該公司的產量達到 203,483 盎司。

該公司也預期，2021 年的產量將達到 21 萬 至 25 萬盎司。Dougherty 也補充說，該公司計畫今年完成 75000 英尺的鑽探。

黃金多頭認為，拜登政府所提出的 1.9 兆美元紓困方案為黃金帶來支撐，即使目前民主黨提案在與共和黨妥協下只有一小部分。擴大刺激經濟成長措施，加上 Fed 的寬鬆貨幣政策，最終仍可能刺激通膨。專家也認為，推展新冠疫苗也會提振經濟復甦，進而支撐黃金前景。