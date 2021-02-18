美銀：需求疲弱、投資者缺乏興趣 金價一路下探

今年以來，黃金期貨已經下跌約 6%，跌至每盎司 1800 美元以下，美國銀行 (Bank of America) 表示，金價在近期陷入掙扎，主因是對實體黃金的需求疲弱以及投資者「缺乏興趣」。

週三 (17 日) 交易，黃金期貨價格連續第四日收低，且觸及去年 6 月以來最低收盤價，技術圖上顯示已經形成死亡交叉，意味著金價出現長期下跌趨勢。

報告中指出，各國央行對黃金的需求有正在減緩的跡象，世界黃金協會 (WGC) 在 1 月份的報告顯示，2020 年，中央銀行的黃金購買量年減約 60%，主因是黃金價格表現相對穩健，不少中央銀行適時獲利了結取得現金以支持陷入困境的經濟。

此外，珠寶銷售令人失望，也抑制了金價的上漲。美國銀行表示，新冠肺炎疫情使得主要的印度珠寶市場疲軟，也導致去年在中國的銷售額下滑。中國是全球最大的奢侈品市場之一。

報告指出，黃金實體市場遇到的另一個不利因素，則是投資者興趣缺缺。儘管在 2020 年上半年，實體黃金 ETF 管理資產持續增加，但隨後卻面臨下降。全球宏觀背景的變化阻止了投資者湧入黃金，黃金市場持續反映通貨膨脹。

數據顯示，衡量市場通膨預期的美國十年期通膨損益兩平率在本周達到 2.2%，創下 2014 年以來的最高水平。

瑞銀先前也預測，在 2021 年黃金 ETF 的流入將有所減緩，金價將難以維持在 1900 美元以上。該行預計今年年底金價將落至每盎司 1800 美元。

瑞銀也補充表示，美元持續疲軟和較低的利率，將使所有貴金屬價格在 2021 年第一季保持上漲。但是，隨著宏觀經濟背景的改善以及美聯準會 (Fed) 暗示將逐步降低購債的步伐，黃金價格可能在第二季開始走弱。