〈貴金屬盤後〉ECB加速購債 美元走疲 公債殖利率微降 黃金連漲3日

週四 (11 日) 交易，黃金期貨價格連續第三日上漲，係因美元走疲且公債殖利率稍微下降所支撐。

大宗商品交易商也對歐洲央行 (ECB) 的消息做出反應。ECB 宣布將加速「疫情緊急購債計劃」 (PEPP) 下的購債行動，但維持整體購債規模在 1.85 兆美元不變，也維持政策利率不變。

此決議在下週 Fed 政策會議前做出，推動主權債務殖利率下降，有助於抬升黃金吸引力。，

在參議院上週通過 1.9 兆美元的刺激方案後，眾議院於週三批准了該法案。拜登總統週四簽署 1.9 兆美元的刺激方案，使其成為法律。

此前一日，週三消費者物價指數報告顯示，通膨不像一些投資者先前擔心那樣熱烈，這有助於緩解債券殖利率，且削弱美元。

ActivTrades 首席分析師 Carlo Alberto De Casa 週四發布研究報告指出，「在 1.9 兆美元刺激方案通過後，美元下降，且較預期疲弱的通膨也推升了金價，移除了近期一些人對黃金的擔憂。」

該分析師表示，黃金可能會在 1760 美元面臨近期漲勢的首次考驗，因該價位被視為黃金須克服的阻力點。

10 年期公債殖利率週四處於 1.53%。ICE 美元指數下降 0.4%。美元走疲可提高黃金對海外買家的吸引力。

4 月交割的黃金期貨價格上漲 80 美分或不到 0.1%，收每盎司 1722.60 美元，脫離了盤中高點 1738 美元。

5 月白銀期貨價格上漲 6.3 美分或近 0.2%，收每盎司 26.193 美元，同樣脫離了盤中高點 26.55 美元。

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