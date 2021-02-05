受惠多項利多因素 分析師預估今年金價有望年增11%

根據倫敦金銀市場協會 (LBMA) 最新發布的報告顯示，參與調查的 38 位市場分析師預估，2021 年黃金平均價格將為每盎司 1973.80 美元，較去年平均金價上漲 11%。不過，金價恐在今年出現大幅震盪，今年對金價預期的落差達到 1192 美元，遠高於去年 780 美元的落差。

白銀部分，分析師預估，今年平均銀價將達到 28.50 美元 / 盎司，較 2020 年平均價格上漲 38%，較 1 月上半月以來的平均價格上漲 8%。報告中指出，預期白銀將是 2021 年表現最佳的金屬。

報告中對鉑金的平均價格預估為 1131.50 美元 / 盎司，較 2020 年的平均價格上漲 28.2%。鈀金平均價格則落在每盎司 2439.10 美元左右，較去年平均價格上漲 11% 以上。

針對推動 2021 年貴金屬價格上漲的因素，該報告指出，有 25% 的分析師表示，負利率將會是支撐貴金屬的主要利多因素。同時，有 21% 的分析師認為，美元走貶也將會是支撐貴金屬價格上漲的主因，另有 16% 的分析師認為美聯準會的超寬鬆貨幣政策有利貴金屬價格走高。

Degussa 首席經濟學家 Thorsten Polleit 看多今年的黃金價格，並預估金價將會升至每盎司 2300 美元。

他認為，黃金多頭不僅會在 2021 年持續，而且還會持續到更多年。有很多因素在推動金價進一步上漲。財政和貨幣刺激政策將使全球貨幣供應達到史無前例的增速。

Noah Capital Markets 分析師 RenéHochreiter 則看空今年的金價，他認為經濟狀況的改善將對貴金屬造成壓力，並他預估今年金價將跌至每盎司 1,590 美元的低位。