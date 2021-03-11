遊戲商Roblox直接上市 市值達450億美元

廣受全美青少年玩家喜愛的數位遊戲公司 Roblox(RBLX-US) 周三 (10 日) 在紐約證交所掛牌上市，首日交易上漲 7.8%，估值攀升到 450 億美元，成為疫情期間最有價值的上市公司之一。

Roblox 股價開盤 64.50 美元，隨後勁揚至 70.08 美元，終場以 69.50 美元作收，市值 380 億美元。包含限制股和員工選擇權在內，以完全稀釋股數計算的估值約 450 億美元。

Roblox 成立於 2004 年，是大型多人線上遊戲創建平台，用戶能在該平台上設計自己的遊戲、物品、T 恤及衣服，以及遊玩其他開發者設計的各種類遊戲。疫情期間，居家避疫的學生對數位遊戲趨之若鶩，帶動 Roblox 營收和用戶快速成長，平台活躍用戶人數至今已突破 3,000 萬人；目前全美 9 到 12 歲青少年有三分之二使用此平台。

Roblox 已向投資人警告成長無法延續，該公司上周表示，今年第二季用戶在遊戲平台遊玩的總時數將會多達減少 11%。

Roblox 是少數幾家採直接上市（DPO）而非傳統 IPO 的公司之一。直接上市的公司不會發行新股，只是出售現有的已發行股票，過程中不會有銀行擔當承銷角色。

過去曾採直接上市的公司有大數據分析公司 Palantir Technologies、軟體公司 Asana、音樂串流平台 Spotify 與通訊軟體公司 Slack。

Roblox 去年 2 月募資 1.5 億美元，估值約為 40 億美元。該公司截至去年 9 月 30 日的前 9 個月淨損為 1.97 億美元，營收為 6.14 億美元。

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