疫情影響下 2024年蘋果用戶非遊戲類App支出將超越遊戲類

根據數據分析公司 SensorTower 在週一 (22 日) 發布的報告顯示，到 2024 年，蘋果 (APPL-US) 的用戶可能將會在非遊戲的行動應用程式 (non-gaming mobile app) 上花費更多，支出金額將首次超過遊戲類 App，主因是防疫封鎖期間，民眾生活方式改變，帶動用戶需求轉向服務類 App。

在新冠肺炎疫情初期，全球多國採取的封鎖措施，民眾被迫待在家中，許多用戶開始在手機遊戲上花費更多以打發時間。

但是，隨著封鎖時間的延長，促使人們改變溝通方式，圖片和影音共享、約會、視訊會議和即時通訊等 App 的使用率飆升，商業、教育、健康和健身類別的 App 的下載量也顯著增加。

在去年，也促使視訊會議軟體 Zoom(ZM-US) 和交友應用程式公司 Match Group (MTCH-US) 等公司的股票大幅上漲。

SensorTower 在報告中預估，未來 5 年全球消費者在行動應用程式上的支出將達到 2700 億美元，較 2020 年增長 3 倍以上。其中，蘋果用戶相關的支出的金額將超過安卓 (Android) 的使用者，2025 年全球用戶在蘋果 App Store 上的支出將達到 1850 億美元。

此外，報告中也預估，2024 年，蘋果用戶在非遊戲類 App 的支出將達到 860 億美元，而遊戲類 App 的支出則達到 730 億美元，為非遊戲 App 營收首次超越遊戲類 App。至 2025 年，非遊戲類 App 的支出更將升至 1,070 億美元，遊戲類 App 則將升至 780 億美元。

在去年，歐洲地區 App 的下載量為 284 億次，到 2025 年有望將增長至 369 億次，屆時營收將成長一倍，達到 420 億美元。