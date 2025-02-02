女股神也說讚！方舟伍德：在AI領域成功不用那麼燒錢 DeepSeek加速成本崩潰

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-02 10:30

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DeepSeek 紅遍全球，有「女股神」之稱的方舟投資 (ARK) 創辦人伍德最新表示，AI 領域隨著 DeepSeek 出現而競爭加劇，這是個積極發展，將有助於科技公司削減成本和改善平台。

伍德近日在受訪時說：「降低成本對世界來說是件好事。不管怎樣，成本都在崩潰，DeepSeek 把它推向一個新的層次。DeepSeek 告訴我們的答案是，（未來 5 年在 AI 領域成功的花費將比想像少。我不知道這個金額是否準確，600 萬美元就能訓練出 DeepSeek V3，簡直不可思議，只需要十分之一甚至更少。現在很多人都不相信，但這又與成本崩潰的論點不謀而合。」

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伍德的旗艦基金 ARKK 擁有包括 Meta 和亞馬遜在內大型科技公司股票，她認為這些公司可從成本下降中受益，並可能使用 DeepSeek 的一些技術和演算法來改進自家平台。

伍德進一步表示，現在不是對科技進行更嚴格監管的時候，因為 DeepSeek 加劇了人工智慧成本的競爭。她並認為，若美國總統川普鬆綁對 AI 的監管，將進一步刺激創新，推動科技業發展。在美國，監管開始入侵 AI。該技術就像 1990 年代初期的網路一樣。

伍德還強調，方舟投資現在更密切地關注中國。

DeepSeek 全球爆紅後，AI 巨頭紛紛宣佈接入。輝達上周五 (1 月 31 日) 宣佈，旗下 NIM 已經可以使用 DeepSeek-R1，並稱 R1 是具備最先進推理能力的開放模型，比起直接提供回應，像 R1 這樣的推理模型會對查詢進行多次推理處理，使用連鎖思維、共識和搜尋方法來生成最佳答案。

同一天，亞馬遜也向客戶宣佈，目前已可以在 Amazon Bedrock 和 Amazon SageMaker AI 中部署 DeepSeek-R1 模型。